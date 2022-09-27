УСН

Ошибки в УСН, которые допускают новички

Об УСН слагают легенды, что это самый легкий налоговый режим. Но по факту ошибок в нем допускают не меньше, чем на ОСНО и ПСН. Раскрываем список типичных ошибок, которых стоит избегать, чтобы не заплатить лишнего.

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Ошибки в УСН, которые допускают новички

Ошибка 1. Вы нарушили условия работы на УСН

Например, вы создаете организацию, ИП и переводите на нее всю выручку со своей основной фирмы. Это очень грубая ошибка, которая еще и является искусственным дроблением бизнеса. Если у вас просто цель снизить налоги — это незаконно. Попадете на доначисления от ФНС.

Ошибка 2. Вы нарушили правила смены объекта налогообложения

Классический случай с «доход» и «доход минус расход». Подаете декларацию, и вместо одного объекта указываете по ошибке другой. В итоге вам считают налог по-другому, расчеты не сходятся. 

Ошибка 3. Вы признали не все доходы

Все доходы, если вы на УСН, попадают в налоговую базу. Но есть ряд тех, которые туда не попадают. В случае займов, задатков и. т. д.

И иногда бухгалтеры просто забывают учесть:

  • доход от безвозмездного использования имущества;
  • доход, который получили на УСН, но он относится к деятельности ПСН;
  • доход в процессе взаимозачета.

Ошибка 4. Неправильно учитываете расходы

Списывать в расходы все подряд в УСН нельзя. Вот небольшой список, в каких расходах вы можете ошибиться:

  • расходы от списание безнадежного долга;
  • расходы на оплату услуг по СОУТ;
  • расходы на уборку прилегающих территории.

Ошибка 5. Не прошли профпереподготовку «Главбух на УСН»

Эту ошибку вы можете исправить прямо сейчас. Пользы от этого получите в 10 раз больше — объясняем почему.

«Клерк» подготовил 25 модулей с знаниями по УСН. Там эксперты разбирают все сложности и правила системы налогообложения.

Вы научитесь:

  1. Составлять все виды документов, нужных в работе компании на УСН.
  2. Избегать ошибок в отчетности.
  3. Вести бухгалтерский учет по новым ФСБУ.
  4. Грамотно отвечать на требования налоговиков.
  5. Переходить на УСН без штрафов и проблем.
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  7. Снижать налоговые риски.

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