Ошибки в УСН, которые допускают новички

Ошибка 1. Вы нарушили условия работы на УСН

Например, вы создаете организацию, ИП и переводите на нее всю выручку со своей основной фирмы. Это очень грубая ошибка, которая еще и является искусственным дроблением бизнеса. Если у вас просто цель снизить налоги — это незаконно. Попадете на доначисления от ФНС.

Ошибка 2. Вы нарушили правила смены объекта налогообложения

Классический случай с «доход» и «доход минус расход». Подаете декларацию, и вместо одного объекта указываете по ошибке другой. В итоге вам считают налог по-другому, расчеты не сходятся.

Ошибка 3. Вы признали не все доходы

Все доходы, если вы на УСН, попадают в налоговую базу. Но есть ряд тех, которые туда не попадают. В случае займов, задатков и. т. д.

И иногда бухгалтеры просто забывают учесть:

доход от безвозмездного использования имущества;

доход, который получили на УСН, но он относится к деятельности ПСН;

доход в процессе взаимозачета.

Ошибка 4. Неправильно учитываете расходы

Списывать в расходы все подряд в УСН нельзя. Вот небольшой список, в каких расходах вы можете ошибиться:

расходы от списание безнадежного долга;

расходы на оплату услуг по СОУТ;

расходы на уборку прилегающих территории.

Ошибка 5. Не прошли профпереподготовку «Главбух на УСН»

Эту ошибку вы можете исправить прямо сейчас. Пользы от этого получите в 10 раз больше — объясняем почему.

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