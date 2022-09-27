Ошибки в УСН, которые допускают новички

Ошибка 1. Вы нарушили условия работы на УСН
Например, вы создаете организацию, ИП и переводите на нее всю выручку со своей основной фирмы. Это очень грубая ошибка, которая еще и является искусственным дроблением бизнеса. Если у вас просто цель снизить налоги — это незаконно. Попадете на доначисления от ФНС.
Ошибка 2. Вы нарушили правила смены объекта налогообложения
Классический случай с «доход» и «доход минус расход». Подаете декларацию, и вместо одного объекта указываете по ошибке другой. В итоге вам считают налог по-другому, расчеты не сходятся.
Ошибка 3. Вы признали не все доходы
Все доходы, если вы на УСН, попадают в налоговую базу. Но есть ряд тех, которые туда не попадают. В случае займов, задатков и. т. д.
И иногда бухгалтеры просто забывают учесть:
- доход от безвозмездного использования имущества;
- доход, который получили на УСН, но он относится к деятельности ПСН;
- доход в процессе взаимозачета.
Ошибка 4. Неправильно учитываете расходы
Списывать в расходы все подряд в УСН нельзя. Вот небольшой список, в каких расходах вы можете ошибиться:
- расходы от списание безнадежного долга;
- расходы на оплату услуг по СОУТ;
- расходы на уборку прилегающих территории.
Ошибка 5. Не прошли профпереподготовку «Главбух на УСН»
Эту ошибку вы можете исправить прямо сейчас. Пользы от этого получите в 10 раз больше — объясняем почему.
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