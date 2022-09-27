Почему бухгалтеров бесит управленческий учет

Да как вы достали со своей управленкой, не хочу я ее настраивать!

Так думает часть бухгалтеров — их можно понять. Сидите, ведете бухгалтерский учет, работаете с ФСБУ, еще и налог на прибыль рассчитывать успеваете. Злятся они потому, что управленка накладывает целый ряд дополнительных обязанностей.

Работать больше и получать одну и ту же зарплату никто не хочет. Но собственники любят запыхавшись прибегать в кабинет бухгалтера и говорить: «Срочно нужны отчеты по доходам и расходам. К 12:00 папка должна быть у меня на столе». А время — 11:55.

Знаете, почему бегут к вам? У вас есть все инструменты для ведения управленки. Но в голове сидит один блок, который выстраивает стену страха: «Управленка очень сложная. Я не справлюсь».

«Клерк» может доказать, что это не так. При правильном подходе управленка из трудной и нудной рутины превращается в интересную работу. Важный пункт — когда вы соглашаетесь настраивать и вести управленческий учет, просите повышения до финансиста. И зарплату увеличить минимум в полтора раза.

Как вести управленку легко и интересно

В управленческом учете можно разобраться за один месяц. Серьезно. Он не такой сложный, как думаете.

«Клерк»подготовил курс повышения квалификации с экспертами по управленке.

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