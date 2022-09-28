Налоговые схемы, которые налоговики раскрывают быстрее всего

Схема 1. Подменять отношения с самозанятым на трудовые.

Эта схема сейчас стала распространенной. Заключаете договор ГПХ, а по факту зарплату платите сотруднику два раза в месяц, предоставляете рабочее место, оборудование. Так делать не стоит — налоговики это легко вычисляют при камеральной проверке и штрафуют.

Схема 2. Сотрудничать с техническими фирмами

Схема избитая, как ее вычислять уже знают. Но некоторые фирмы до сих пор сотрудничают с «техничками» — а дальше идут разрывы НДС, налоговики подключают АСК НДС-2.

За такое «сотрудничество» вам грозит кое-что пострашнее, чем доначисление налогов. По ст. 199 УК вас могут посадить на шесть лет. Оно вам надо? Не связывайтесь с «техничками» — обойдется очень дорого.

Схема 3. Маскировать сделки купли-продажи по недвижимости

Когда налог на имущество хочется заплатить поменьше, в ход идет подтасовка сделок. Оформляются они как займы или вклады в уставной капитал ООО. Потом меняется состав участников и получается, что недвижимость перешла от одного человека к другому. Налоговая не оставит вас без внимания и обязательно задаст вопросы и оштрафует.

Схема 4. Фиктивно дробить бизнес

Структуризировать компании можно, но только законно и с экономической целью. Если вы хотите разветвить большую компанию на ИП и маленькие фирмы только ради экономии на налогах, то вас ждет визит ФНС и очень печальные последствия.

Схема 5. Использовать бумажный НДС

При фиктивной операции возникает долг, но погашать его никто не будет — просто спишут проводками Дт 60 Кт 91.1, когда истечет срок исковой давности. Вы по сути отодвигаете платеж по НДС, но налоговики оперативно это вычисляют при помощи АСК НДС-2.

Хочу экономить налоги законно. Как это сделать?

Легальных способов платить меньше налогов достаточно. Ими пользуются честные бизнесмены и не знают ни о каких штрафах и уголовках. Держите коллекцию «Клерка» по налоговой оптимизации от экспертов-практиков и налоговых консультантов. В нее мы добавили:

5 онлайн-курсов;

15 вебинаров;

сертификаты «Центра обучения Клерка».

Смотрите видеоуроки, проходите тесты, скачиваете «раздатку». В конце получаете сертификат за каждый онлайн-курс и вебинар, который пройдете.

Знания из коллекции подойдут бухгалтерам любого уровня.