Налоговые схемы, которые налоговики раскрывают быстрее всего

Схема 1. Подменять отношения с самозанятым на трудовые.
Эта схема сейчас стала распространенной. Заключаете договор ГПХ, а по факту зарплату платите сотруднику два раза в месяц, предоставляете рабочее место, оборудование. Так делать не стоит — налоговики это легко вычисляют при камеральной проверке и штрафуют.
Схема 2. Сотрудничать с техническими фирмами
Схема избитая, как ее вычислять уже знают. Но некоторые фирмы до сих пор сотрудничают с «техничками» — а дальше идут разрывы НДС, налоговики подключают АСК НДС-2.
За такое «сотрудничество» вам грозит кое-что пострашнее, чем доначисление налогов. По ст. 199 УК вас могут посадить на шесть лет. Оно вам надо? Не связывайтесь с «техничками» — обойдется очень дорого.
Схема 3. Маскировать сделки купли-продажи по недвижимости
Когда налог на имущество хочется заплатить поменьше, в ход идет подтасовка сделок. Оформляются они как займы или вклады в уставной капитал ООО. Потом меняется состав участников и получается, что недвижимость перешла от одного человека к другому. Налоговая не оставит вас без внимания и обязательно задаст вопросы и оштрафует.
Схема 4. Фиктивно дробить бизнес
Структуризировать компании можно, но только законно и с экономической целью. Если вы хотите разветвить большую компанию на ИП и маленькие фирмы только ради экономии на налогах, то вас ждет визит ФНС и очень печальные последствия.
Схема 5. Использовать бумажный НДС
При фиктивной операции возникает долг, но погашать его никто не будет — просто спишут проводками Дт 60 Кт 91.1, когда истечет срок исковой давности. Вы по сути отодвигаете платеж по НДС, но налоговики оперативно это вычисляют при помощи АСК НДС-2.
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