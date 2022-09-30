Как бухгалтеру избежать негативных эмоций

Что делать, если на работе становится невыносимо и все бесит
Причин может быть масса:
- доконало начальство;
- ничего не успеваете сделать по работе;
- надоели рутинные задачи;
- поссорились с коллегами.
Пример: ваш подчиненный заполнил декларацию по НДС и ушел домой. Вы стали проверять ее и нашли кучу ошибок. Вы в ярости, придется задержаться, чтобы все исправить и отправить декларацию в этот же день.
Вот вам простое, но эффективное упражнение. Оно поможет выйти из негатива и вернуться в рабочее состояние.
Важно — пишите руками! Возьмите ручку, лист бумаги, расчертите его на две колонки. В первой напишите: «У меня есть иллюзия, что…». Например, что пора уволить бухгалтера, или вам уволиться из компании. Или что вы плохо контролируете сотрудников, и вас выбивают такие ситуации из колеи.
Таких пунктов должно быть около 20, можно больше. Как закончили, переходите в правую колонку. Здесь напишите «Меня вдохновляет идея, что…». Суть в том, чтобы каждую негативную идею перевести в позитивную.
Пример: «Меня вдохновляет, что у меня получается заполнять декларации по НДС все лучше и лучше» и. т. д.
Будьте осторожны — не спалите кабинет, а то потом кроме таблеток и валокордина вам уже ничего не поможет.
И еще три совета от беспокойства и негатива
- Живите сегодняшним днем. Если вас что-то раздражает и беспокоит, напомните себе, что завтра, вы, вероятнее всего, забудете про неприятный случай. Старайтесь не думать о прошлом, не заглядывать в будущее. Работайте, живите здесь и сейчас.
- Точно определитесь с тем, за что вы отвечаете на работе. Не берите на себя чужих обязанностей. Даже если вас слезно умоляет руководитель. Выгорание чаще всего случается потому, что вы берете на себя слишком много работы.
- Посмотрите видеоуроки отИрины Морозовой — психолога, аудитора и главного бухгалтера. Она дает полезные методики, чтобы избавиться от стресса и негатива на работе.
Также она учит бухгалтерскому тайм-менеджменту — ее уроки помогут вам:
- не задерживаться на работе и выполнять задачи в два раза быстрее.
- установить личные границы в общении с коллегами;
- перестать бояться ошибок и обрести уверенность в себе.
Плюсом получите полезные таблицы и техники, которые сможете использовать в работе.