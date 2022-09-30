Как бухгалтеру избежать негативных эмоций

Что делать, если на работе становится невыносимо и все бесит

Причин может быть масса:

доконало начальство;

ничего не успеваете сделать по работе;

надоели рутинные задачи;

поссорились с коллегами.

Пример: ваш подчиненный заполнил декларацию по НДС и ушел домой. Вы стали проверять ее и нашли кучу ошибок. Вы в ярости, придется задержаться, чтобы все исправить и отправить декларацию в этот же день.

Вот вам простое, но эффективное упражнение. Оно поможет выйти из негатива и вернуться в рабочее состояние.

Важно — пишите руками! Возьмите ручку, лист бумаги, расчертите его на две колонки. В первой напишите: «У меня есть иллюзия, что…». Например, что пора уволить бухгалтера, или вам уволиться из компании. Или что вы плохо контролируете сотрудников, и вас выбивают такие ситуации из колеи.

Таких пунктов должно быть около 20, можно больше. Как закончили, переходите в правую колонку. Здесь напишите «Меня вдохновляет идея, что…». Суть в том, чтобы каждую негативную идею перевести в позитивную.

Пример: «Меня вдохновляет, что у меня получается заполнять декларации по НДС все лучше и лучше» и. т. д.

Сделали? Здорово. Теперь оторвите левую часть и уничтожьте любым способом — шредером, порвите на мелкие кусочки или сожгите.

Будьте осторожны — не спалите кабинет, а то потом кроме таблеток и валокордина вам уже ничего не поможет.

И еще три совета от беспокойства и негатива

Живите сегодняшним днем . Если вас что-то раздражает и беспокоит, напомните себе, что завтра, вы, вероятнее всего, забудете про неприятный случай. Старайтесь не думать о прошлом, не заглядывать в будущее. Работайте, живите здесь и сейчас. Точно определитесь с тем, за что вы отвечаете на работе. Не берите на себя чужих обязанностей. Даже если вас слезно умоляет руководитель. Выгорание чаще всего случается потому, что вы берете на себя слишком много работы. Посмотрите видеоуроки отИрины Морозовой — психолога, аудитора и главного бухгалтера. Она дает полезные методики, чтобы избавиться от стресса и негатива на работе.

Также она учит бухгалтерскому тайм-менеджменту — ее уроки помогут вам:

не задерживаться на работе и выполнять задачи в два раза быстрее.

установить личные границы в общении с коллегами;

перестать бояться ошибок и обрести уверенность в себе.

Плюсом получите полезные таблицы и техники, которые сможете использовать в работе.