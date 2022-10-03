Как бухгалтеру проверить договор, если нет штатного юриста

Какие пункты договора стоит проверять скрупулезно

Прежде всего надо проверить первичные данные о компании, с которой вы заключаете договор:

ИНН, ЕГРЮЛ/ЕГРИЛ — чтобы не вышло так, что вы заключили договор с московской компанией, а ИНН фирмы из Саратова;

название организации или ИП — несколько фирм могут быть зарегистрированы под одним названием, это вызовет путаницу;

адрес организации ;

номер расчетного счета — в случае, если ошибетесь с реквизитами, и у фирмы проблемы с налоговиками, это затронет и вас.

Для договора нужны подпись, и если есть - печать. Однако в случае судебных разборок вы вправе предъявить переписку по почте с контрагентом, где обсуждали детали сделки.

Обратите внимание на условия договора

Договор не будет иметь законной силы, если в нем не указаны существенные условия. У каждой сделки они разные. Для примера возьмем поставку товара.

Предмет договора : название товара, цена, характеристики. Срок поставки : дата, когда товар придет покупателю.

Если в договоре нет информации о сроках и оплате, это может привести к проблемам с платежами, и судебным разборкам.

Чтобы не доводить до крайностей, проверьте:

общую сумму оплаты по договору, форму расчета;

срок оплаты (конкретная дата, либо количество дней на оплату);

порядок оплаты (по факту, предоплата и. т. д).

Как бухгалтеру правильно работать с договорами и документально защитить компанию

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как их оформлять;

на что обращать внимание.

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