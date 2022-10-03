Как бухгалтеру проверить договор, если нет штатного юриста

Какие пункты договора стоит проверять скрупулезно
Прежде всего надо проверить первичные данные о компании, с которой вы заключаете договор:
- ИНН, ЕГРЮЛ/ЕГРИЛ — чтобы не вышло так, что вы заключили договор с московской компанией, а ИНН фирмы из Саратова;
- название организации или ИП — несколько фирм могут быть зарегистрированы под одним названием, это вызовет путаницу;
- адрес организации;
- номер расчетного счета — в случае, если ошибетесь с реквизитами, и у фирмы проблемы с налоговиками, это затронет и вас.
Для договора нужны подпись, и если есть - печать. Однако в случае судебных разборок вы вправе предъявить переписку по почте с контрагентом, где обсуждали детали сделки.
Обратите внимание на условия договора
Договор не будет иметь законной силы, если в нем не указаны существенные условия. У каждой сделки они разные. Для примера возьмем поставку товара.
- Предмет договора: название товара, цена, характеристики.
- Срок поставки: дата, когда товар придет покупателю.
Если в договоре нет информации о сроках и оплате, это может привести к проблемам с платежами, и судебным разборкам.
Чтобы не доводить до крайностей, проверьте:
- общую сумму оплаты по договору, форму расчета;
- срок оплаты (конкретная дата, либо количество дней на оплату);
- порядок оплаты (по факту, предоплата и. т. д).
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