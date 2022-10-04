Бухгалтерский аутсорсинг

Прайс-лист на бухуслуги. Как составить, чтобы точно покупали

Объясняем, как презентовать услуги для клиентов на бухгалтерском аутсорсе, чтобы ваши доходы выросли в два раза.

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Прайс-лист на бухуслуги. Как составить, чтобы точно покупали

Посчитайте себестоимость

Если вы сможете высчитать себестоимость бухгалтерских услуг, то выстроите грамотный прайс-лист. 

Итак, что вам нужно сделать.

  1. Посчитать, сколько времени вы тратите на ту или иную услугу
  2. Рассчитать стоимость обработки первичного документа.
  3. Выявить стоимость оформления хозяйственной операции.

Можно упростить и составить тарифы для организаций, добавить туда определенные услуги.

Исходите из документооборота клиента. Чем точнее его вам могут обрисовать — тем лучше. За отдельные пакеты услуг вы можете установить ежемесячную абонентскую плату.

Если вы проводите консультации — установите почасовую оплату.

В случае, когда клиент просит сложную экспертную услугу, то берите деньги за объем. Например: восстановление учета, налоговые споры и пр.

Как презентовать услуги и цены так, чтобы клиенты не убегали

Первое и важное правило: не душите клиента ценой и условиями оплаты

Говорите больше о качественной услуге, которую вы ему предлагаете. Объясните, как вы будете решать проблемы клиента. 

Второе правило: не отправляйте хаотичный прайс на все услуги

Если фирме нужна конкретная услуга, к примеру, настройка управленческого учета, отправьте прайс на нее. Так вы сэкономите время и силы клиента и покажете, что вам небезразлична его проблема.

Третье правило: привлеките клиента бесплатным аудитом или диагностикой

Так вы сможете показать, чем можете потенциально помочь компании, успешно провести переговоры и заключить договор.

Четвертое правило: не занижайте цену и цените свой труд

Мы не говорим о том, чтобы махать руками и кричать «скупердяи, платите мне больше», нет. Подходите к вопросу цены дипломатично. Некоторые клиенты наоборот вам не доверятся, если прайс на услуги слишком низкий. Предложите клиенту пробный, маленький пакет услуг, если он сомневается.

Как выжить среди конкуренции бухаутсорсинга и найти клиентов

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Она научит вас:

  • составлять полный прайс-лист на услуги;
  • находить первых клиентов и выстроить с ними систему взаимодействия;
  • составлять список услуг, которые вы можете предложить;
  • сформировать средний чек;
  • оформлять собственную бухфирму и выходить на миллионные доходы.
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