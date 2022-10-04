Прайс-лист на бухуслуги. Как составить, чтобы точно покупали

Посчитайте себестоимость

Если вы сможете высчитать себестоимость бухгалтерских услуг, то выстроите грамотный прайс-лист.

Итак, что вам нужно сделать.

Посчитать, сколько времени вы тратите на ту или иную услугу Рассчитать стоимость обработки первичного документа. Выявить стоимость оформления хозяйственной операции.

Можно упростить и составить тарифы для организаций, добавить туда определенные услуги.

Исходите из документооборота клиента. Чем точнее его вам могут обрисовать — тем лучше. За отдельные пакеты услуг вы можете установить ежемесячную абонентскую плату.

Если вы проводите консультации — установите почасовую оплату.

В случае, когда клиент просит сложную экспертную услугу, то берите деньги за объем. Например: восстановление учета, налоговые споры и пр.

Как презентовать услуги и цены так, чтобы клиенты не убегали

Первое и важное правило: не душите клиента ценой и условиями оплаты

Говорите больше о качественной услуге, которую вы ему предлагаете. Объясните, как вы будете решать проблемы клиента.

Второе правило: не отправляйте хаотичный прайс на все услуги

Если фирме нужна конкретная услуга, к примеру, настройка управленческого учета, отправьте прайс на нее. Так вы сэкономите время и силы клиента и покажете, что вам небезразлична его проблема.

Третье правило: привлеките клиента бесплатным аудитом или диагностикой

Так вы сможете показать, чем можете потенциально помочь компании, успешно провести переговоры и заключить договор.

Четвертое правило: не занижайте цену и цените свой труд

Мы не говорим о том, чтобы махать руками и кричать «скупердяи, платите мне больше», нет. Подходите к вопросу цены дипломатично. Некоторые клиенты наоборот вам не доверятся, если прайс на услуги слишком низкий. Предложите клиенту пробный, маленький пакет услуг, если он сомневается.

Как выжить среди конкуренции бухаутсорсинга и найти клиентов

Предлагаем топовый вариант, посмотрите видеоуроки от Ларисы Магафуровой — главного бухгалтера, аутсорсера и финансиста. Она уже больше 15 лет в бухаутсорсинге и знает об этой сфере все.

Она научит вас:

составлять полный прайс-лист на услуги;

находить первых клиентов и выстроить с ними систему взаимодействия;

составлять список услуг, которые вы можете предложить;

сформировать средний чек;

оформлять собственную бухфирму и выходить на миллионные доходы.

Видеоуроки по 10-20 минут без воды, только конкретика и практика. Узнаете о частых ошибках новичков в бухаутсорсинге и научитесь их избегать.

Получите полезные шаблоны и инструменты, чтобы с комфортом работать на себя.