Прайс-лист на бухуслуги. Как составить, чтобы точно покупали

Посчитайте себестоимость
Если вы сможете высчитать себестоимость бухгалтерских услуг, то выстроите грамотный прайс-лист.
Итак, что вам нужно сделать.
- Посчитать, сколько времени вы тратите на ту или иную услугу
- Рассчитать стоимость обработки первичного документа.
- Выявить стоимость оформления хозяйственной операции.
Можно упростить и составить тарифы для организаций, добавить туда определенные услуги.
Исходите из документооборота клиента. Чем точнее его вам могут обрисовать — тем лучше. За отдельные пакеты услуг вы можете установить ежемесячную абонентскую плату.
Если вы проводите консультации — установите почасовую оплату.
В случае, когда клиент просит сложную экспертную услугу, то берите деньги за объем. Например: восстановление учета, налоговые споры и пр.
Как презентовать услуги и цены так, чтобы клиенты не убегали
Первое и важное правило: не душите клиента ценой и условиями оплаты
Говорите больше о качественной услуге, которую вы ему предлагаете. Объясните, как вы будете решать проблемы клиента.
Второе правило: не отправляйте хаотичный прайс на все услуги
Третье правило: привлеките клиента бесплатным аудитом или диагностикой
Так вы сможете показать, чем можете потенциально помочь компании, успешно провести переговоры и заключить договор.
Четвертое правило: не занижайте цену и цените свой труд
Мы не говорим о том, чтобы махать руками и кричать «скупердяи, платите мне больше», нет. Подходите к вопросу цены дипломатично. Некоторые клиенты наоборот вам не доверятся, если прайс на услуги слишком низкий. Предложите клиенту пробный, маленький пакет услуг, если он сомневается.
Как выжить среди конкуренции бухаутсорсинга и найти клиентов
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Она научит вас:
- составлять полный прайс-лист на услуги;
- находить первых клиентов и выстроить с ними систему взаимодействия;
- составлять список услуг, которые вы можете предложить;
- сформировать средний чек;
- оформлять собственную бухфирму и выходить на миллионные доходы.
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