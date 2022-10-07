Пять главных ошибок бухгалтеров по учету в строительстве

Ошибка 1. Допустили отрицательный остаток на счете 19
Ошибка возникает из-за излишнего вычета НДС. Или по одному счету-фактуре есть положительный остаток, а по другому - такой же, только отрицательный. Такая проблема решается вручную.
Ошибка 2. Не проверили договоры
Строительство — сложная сфера деятельности. Есть много нюансов с проектированием и качеством строительных работ. Поэтому договор в строительстве имеет колоссальное значение. Договор составить сложно, и проверять его тоже не просто. Реквизиты, цена, условия оплаты, предмет договора — ошибки могут довести до судебных разбирательств.
Ошибка 3. Не составили или ошибочно составили смету
Разрабатывает и составляет смету специальный человек — сметчик. Но если его нет, эту ношу могут переложить и на бухгалтера.
Смета — тот документ, который обожают проверять налоговики. Поэтому если будете в нем ошибаться и не учитывать важные данные — ждите штрафов.
Ошибка 4. Неправильно вели налоговый учет
В строительстве не просто много специфической документации. Ее нужно держать в строгом порядке. Налоговый учет плотно связан с бухгалтерским. Оба учета нужно организовать так, чтобы из них было ясно:
- какие расходы и доходы есть у предприятия;
- как оно их определяет;
- как формируют резервы;
- размер финансовых обязательств в конкретном периоде.
Ошибка 5. Не прошли курс повышения квалификации «Клерка» об учете в строительстве
Эту ошибку вы можете исправить сейчас, и без особого труда. Освоив учет в строительстве, вы никогда не останетесь без работы, станете зарабатывать больше, и сможете работать в крупной строительной компании.
Мы вас этому научим за 29 990₽. «Клерк» подготовил 5 модулей со знаниями — в них эксперты-практики разбирают строительный учет от А до Я.
Кому подойдет курс
1. Начинающим бухгалтерам — сможете влиться в строительную сферу и начнете зарабатывать больше.
2. Опытным бухгалтерам — перейдете в сферу строительства и в компании вы будете на вес золота.
3. Предпринимателям — узнаете, как ведется учет, какие налоги нужно платить и когда.
Как обучаем
Мы построили систему обучения так, чтобы вам было комфортно.Видеолекции и уроки — в онлайн-формате. Общение с кураторами и другими участниками — в закрытом Telegram-чате.
Даем домашние задания — их нужно выполнять. В уроках много практики и нужный минимум теории.
Кстати, о деньгах.
Сколько вы будете получать в строительной сфере
По цифрам так. Чем больше опыта и навыков, тем больше зарабатываете:
Обучать вас будут два профессионала по бухгалтерскому и налоговому учету:
Сергей Верещагин — признанный эксперт по бухучету и налогообложению. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.
Елена Васильева — аудитор, сертифицированный специалист 1С, предприниматель, инвестор, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом, автор книг.
Что будете уметь
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