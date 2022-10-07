Пять главных ошибок бухгалтеров по учету в строительстве

Ошибка 1. Допустили отрицательный остаток на счете 19

Ошибка возникает из-за излишнего вычета НДС. Или по одному счету-фактуре есть положительный остаток, а по другому - такой же, только отрицательный. Такая проблема решается вручную.

Ошибка 2. Не проверили договоры

Строительство — сложная сфера деятельности. Есть много нюансов с проектированием и качеством строительных работ. Поэтому договор в строительстве имеет колоссальное значение. Договор составить сложно, и проверять его тоже не просто. Реквизиты, цена, условия оплаты, предмет договора — ошибки могут довести до судебных разбирательств.

Ошибка 3. Не составили или ошибочно составили смету

Разрабатывает и составляет смету специальный человек — сметчик. Но если его нет, эту ношу могут переложить и на бухгалтера.

Смета — тот документ, который обожают проверять налоговики. Поэтому если будете в нем ошибаться и не учитывать важные данные — ждите штрафов.

Ошибка 4. Неправильно вели налоговый учет

В строительстве не просто много специфической документации. Ее нужно держать в строгом порядке. Налоговый учет плотно связан с бухгалтерским. Оба учета нужно организовать так, чтобы из них было ясно:

какие расходы и доходы есть у предприятия;

как оно их определяет;

как формируют резервы;

размер финансовых обязательств в конкретном периоде.

Ошибка 5. Не прошли курс повышения квалификации «Клерка» об учете в строительстве

Эту ошибку вы можете исправить сейчас, и без особого труда. Освоив учет в строительстве, вы никогда не останетесь без работы, станете зарабатывать больше, и сможете работать в крупной строительной компании.

Мы вас этому научим за 29 990₽. «Клерк» подготовил 5 модулей со знаниями — в них эксперты-практики разбирают строительный учет от А до Я.

Кому подойдет курс

1. Начинающим бухгалтерам — сможете влиться в строительную сферу и начнете зарабатывать больше.

2. Опытным бухгалтерам — перейдете в сферу строительства и в компании вы будете на вес золота.

3. Предпринимателям — узнаете, как ведется учет, какие налоги нужно платить и когда.

Как обучаем

Мы построили систему обучения так, чтобы вам было комфортно.Видеолекции и уроки — в онлайн-формате. Общение с кураторами и другими участниками — в закрытом Telegram-чате.

Даем домашние задания — их нужно выполнять. В уроках много практики и нужный минимум теории.

Наша главная цель — научить применять знания на практике, чтобы вы вышли на хороший заработок.

Кстати, о деньгах.

Сколько вы будете получать в строительной сфере

По цифрам так. Чем больше опыта и навыков, тем больше зарабатываете:

Обучать вас будут два профессионала по бухгалтерскому и налоговому учету:

Сергей Верещагин — признанный эксперт по бухучету и налогообложению. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.

Елена Васильева — аудитор, сертифицированный специалист 1С, предприниматель, инвестор, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом, автор книг.

Что будете уметь

В конце курса повышения квалификации выдадим удостоверение на 120 ак. часов и сертификат ИПБР на 40 часов.

Бонусом получите бесплатно 3 месяца подписки «Клерк.Премиум».