Как перейти на УСН: инструкция для ИП

Особенности УСН для ИП

Возьмем в пример Иванова Ивана Ивановича. Он ведет маленький бизнес и продает сантехнику. На ОСН. У Ивана работают сотрудники, бухгалтер. Из налогов платится:

НДФЛ 13% (если доход больше 5 миллионов, то 15%);

НДС по ставке 0%, 10%, 20%;

налог на имущество физлиц 2%.

Но Иван понимает, что вести бизнес на ОСН тяжело. Да и бухгалтер уже лезет на стену с постоянными отчетами налоговикам. Иван решает перейти на УСН. Вот какие два объекта налогообложения у него есть:

«Доходы» — налог 6% «Доходы минус расходы» — налог 15%

Особенность упрощенной системы налогообложения еще в том, что сдается одна годовая декларация. Бухгалтерия счастлива, руководитель — тоже. Начинаем переходить на УСН.

Пошаговая инструкция: как перейти ИП на УСН

Шаг 1. Подайте уведомление в ФНС

Сделать это нужно либо до 31 декабря текущего года, либо в течение 30 дней с момента госрегистрации. В уведомлении по форме 26.2-1укажите:

объект налогообложения, который хотите применять;

остаточную стоимость основных фондов, рассчитайте ее на 1 октября;

общую сумму доходов за 9 месяцев.

Шаг 2. Не накосячьте в переходном периоде

Накосячить бухгалтеру в этот момент легко. Если вы меняете систему налогообложения, то придется восстанавливать НДС, который предъявили к вычету по ОС и остаткам МПЗ. Делайте все внимательно и перепроверяйте несколько раз — иначе потом вас ждут бессонные ночи.

Шаг 3. Дождитесь подтверждения из ФНС.

Налоговики документально не подтверждают переход на УСН — они ставят штамп на уведомлении.

. Этот документ подтвердит, что вы подавали уведомление о переходе и сдаете декларации по УСН. Если хотите запрячь налоговиков и быть уверенными, что все окей, то запросите информационное письмо по форме 26.2-7 Этот документ подтвердит, что вы подавали уведомление о переходе и сдаете декларации по УСН.

Спецрежим УСН не зря называется упрощенкой. Но в нем куча нюансов, о которых лучше узнать, чтобы не нарваться на штрафы и вести бухучет правильно.

Как работать на УСН без штрафов и спокойно вести учет

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