УСН

Как перейти на УСН: инструкция для ИП

В этой статье разберем особенности УСН для ИП, дадим пошаговую инструкцию, как перейти с одного режима на другой и расскажем, как это сделать без ошибок

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Как перейти на УСН: инструкция для ИП

Особенности УСН для ИП

Возьмем в пример Иванова Ивана Ивановича. Он ведет маленький бизнес и продает сантехнику. На ОСН. У Ивана работают сотрудники, бухгалтер. Из налогов платится:

  • НДФЛ 13% (если доход больше 5 миллионов, то 15%);
  • НДС по ставке 0%, 10%, 20%;
  • налог на имущество физлиц 2%.

Но Иван понимает, что вести бизнес на ОСН тяжело. Да и бухгалтер уже лезет на стену с постоянными отчетами налоговикам. Иван решает перейти на УСН. Вот какие два объекта налогообложения у него есть:

  1. «Доходы» — налог 6%
  2. «Доходы минус расходы» — налог 15%

Особенность упрощенной системы налогообложения еще в том, что сдается одна годовая декларация. Бухгалтерия счастлива, руководитель — тоже. Начинаем переходить на УСН.

Пошаговая инструкция: как перейти ИП на УСН

Шаг 1. Подайте уведомление в ФНС

Сделать это нужно либо до 31 декабря текущего года, либо в течение 30 дней с момента госрегистрации. В уведомлении по форме 26.2-1укажите:

  • объект налогообложения, который хотите применять;
  • остаточную стоимость основных фондов, рассчитайте ее на 1 октября;
  • общую сумму доходов за 9 месяцев.

Шаг 2. Не накосячьте в переходном периоде

Накосячить бухгалтеру в этот момент легко. Если вы меняете систему налогообложения, то придется восстанавливать НДС, который предъявили к вычету по ОС и остаткам МПЗ. Делайте все внимательно и перепроверяйте несколько раз — иначе потом вас ждут бессонные ночи.

Шаг 3. Дождитесь подтверждения из ФНС.

Налоговики документально не подтверждают переход на УСН — они ставят штамп на уведомлении.

Если хотите запрячь налоговиков и быть уверенными, что все окей, то запросите информационное письмо по форме 26.2-7. Этот документ подтвердит, что вы подавали уведомление о переходе и сдаете декларации по УСН.

Спецрежим УСН не зря называется упрощенкой. Но в нем куча нюансов, о которых лучше узнать, чтобы не нарваться на штрафы и вести бухучет правильно.

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