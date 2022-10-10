Как перейти на УСН: инструкция для ИП

Особенности УСН для ИП
Возьмем в пример Иванова Ивана Ивановича. Он ведет маленький бизнес и продает сантехнику. На ОСН. У Ивана работают сотрудники, бухгалтер. Из налогов платится:
- НДФЛ 13% (если доход больше 5 миллионов, то 15%);
- НДС по ставке 0%, 10%, 20%;
- налог на имущество физлиц 2%.
Но Иван понимает, что вести бизнес на ОСН тяжело. Да и бухгалтер уже лезет на стену с постоянными отчетами налоговикам. Иван решает перейти на УСН. Вот какие два объекта налогообложения у него есть:
- «Доходы» — налог 6%
- «Доходы минус расходы» — налог 15%
Особенность упрощенной системы налогообложения еще в том, что сдается одна годовая декларация. Бухгалтерия счастлива, руководитель — тоже. Начинаем переходить на УСН.
Пошаговая инструкция: как перейти ИП на УСН
Шаг 1. Подайте уведомление в ФНС
Сделать это нужно либо до 31 декабря текущего года, либо в течение 30 дней с момента госрегистрации. В уведомлении по форме 26.2-1укажите:
- объект налогообложения, который хотите применять;
- остаточную стоимость основных фондов, рассчитайте ее на 1 октября;
- общую сумму доходов за 9 месяцев.
Шаг 2. Не накосячьте в переходном периоде
Накосячить бухгалтеру в этот момент легко. Если вы меняете систему налогообложения, то придется восстанавливать НДС, который предъявили к вычету по ОС и остаткам МПЗ. Делайте все внимательно и перепроверяйте несколько раз — иначе потом вас ждут бессонные ночи.
Шаг 3. Дождитесь подтверждения из ФНС.
Налоговики документально не подтверждают переход на УСН — они ставят штамп на уведомлении.
Спецрежим УСН не зря называется упрощенкой. Но в нем куча нюансов, о которых лучше узнать, чтобы не нарваться на штрафы и вести бухучет правильно.
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