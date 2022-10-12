Маркетинг

Как бухгалтеру больше никогда не сдавать ежеквартальные отчеты

Делимся секретом, который освободит вас от ежеквартальных отчетов навсегда. Спойлер: никаких последствий со стороны компании и ФНС для вас не будет.

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Как бухгалтеру больше никогда не сдавать ежеквартальные отчеты

Что нужно сделать

Вот вам три простых шага, которые избавят вас от деклараций, постоянных отчетов, бесконечных уточненок и требований из ФНС.

Шаг 1. Подумайте, решитесь и смените профессию бухгалтера.

Шаг 2. Пройдите курс профпереподготовки «Клерка» «Профессия маркетолог».

Шаг 3. Становитесь топовым маркетологом и зарабатывайте больше 130 тысяч рублей.

Мы не говорим, что будет легко. Но если вас достали отчеты, проверки налоговиков и вечная бюрократическая волокита, то этот курс — спасение для вас.

Вы больше не будете платить налоги — вы будете приносить их бизнесу.

Кто такой маркетолог и что он делает

Маркетолог — тот человек, который отвечает за продвижение продуктов компании.Это может быть бытовая техника, светильники, обучающие курсы (прям как у нас) или что-то другое.

Вы занимаетесь тем, что работаете с цифрами — в этом маркетологи схожи с бухгалтерами. Нужно много работать с показателями и аналитикой.

Смотрите, что беспокоит вашу аудиторию и как ей помочь за счет продукта. 

Почему этот курс стоит пройти именно у нас

У нас есть пять серьезных аргументов, почему стать маркетологом с «Клерком» — это круто и выгодно.

  1. Мы не пикчаем вас «водой» и даем больше практических знаний в маркетинге, которые вы можете применить в реальной жизни.
  2. В «Клерке» работают преподаватели-эксперты с релевантным опытом.
  3. Мы сопровождаем наших слушателей от начала до конца, даем во время обучения полезные материалы, чек-листы, шаблоны, которые пригодятся в маркетинге.
  4. На этом курсе выдаем официальный красный диплом на 256 ак. часов. Вы получите его по почте, мы внесем в ФИС ФРДО.
  5. Подходит для всех: от новичков до гуру маркетинга.

Обучаетесь в онлайн-формате, общаетесь в закрытом Telegram-чате с кураторами и другими слушателями курса. В конце попадете на живую встречу с преподавателем — можете задать ему любой вопрос и получить экспертный ответ.

Вот что ждет вас по зарплате:

Вот как будет выглядеть ваше резюме после двухмесячного обучения:

Специалисты с дипломами и нужными навыками — на вес золота. Рук не хватает, поэтому работодатели не экономят на маркетологах.
Клерк
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