6 ошибок в управленческом учете, которые погубят вашу компанию

Ошибка 1. Ведете не все формы отчетности

Компании начинают управленческий учет с отчета о движении денежных средств (ДДС) — он проще. О других забывают, либо не внедряют, из-за сложности.

Если не будете вести остальные отчеты, например, управленческий баланс, отчет о финансовых результатах, управленка не поможет — вы не будете видеть полной финансовой ситуации компании.

Ошибка 2. Неправильно переводите краткосрочные и долгосрочные задолженности

У финансовой службы из периода в период задолженность числится долгосрочной, потом она переходит в краткосрочную, а специалисты по привычке забывают ее перенести.

Ошибка влияет на расчет финансовых коэффициентов и ломает аналитику.

Ошибка 3. Совмещаете бухгалтерский учет и управленческий

Напороться на это можно тогда, когда руководство назначает бухгалтера заведовать управленкой. А финансового директора нет. В итоге смешивается и бухучет и управленка. Это неправильно — у управленки и бухучета разные цели.

Это работает эффективно, если за управленку отвечает либо финансовый директор, либо он работает в паре с главбухом.

Ошибка 4. Не внедряете регламенты работы с управленкой.

Регламент учетных процессов — штука важная, без нее вся управленка может посыпаться.

Что нужно регламентировать: документооборот, закрытие периодов, проверки, время, когда сотрудники предоставляют отчеты.

Ошибка 5. Не автоматизируете управленческий учет

Табличка в Google Sheets это конечно здорово, но только если у вас маленькая компания, и вы вносите и правите малое количество данных. Другая ситуация: огромная корпорация, где управленка — 40 000 строк. Тут уже табличкой не обойдешься.

Минимум два риска:

Вы можете легко потерять все данные и доступ к документу. Найти данные и быстро их предоставить становится сложнее из-за большого объема.

Ошибка 6. Отражаете НДС

Некоторые спецы по управленке, когда формируют отчет о финрезультатах, учитывают выручку и затраты с НДС. Исход один — искажение отчета.

Для экспортеров отражение уменьшает доходы, для остальных приводит к ухудшению и улучшению финансового результата.

Как не ошибаться в управленке

Управленка — полезный инструмент для бизнеса, который даст вам управленческие решение и за счет этого повысит доходы.

Правильно настраивать управленку мы учим на курсе повышения квалификации по управленческому учету.

«Клерк» собрал 13 модулей по учету: от бюджетирования, до финансового анализа. Затронули внедрения управленческого баланса и автоматизацию.

В курс добавили домашние задания, общение с преподавателями, закрытый Telegram-чат с кураторами. В конце будете сдавать аттестационную работу.

Каким будет ваше резюме после курса

Кто будет преподавать курс

Мы собрали топовых преподавателей, которые не один год настраивают и ведут управленку в компаниях. Они покажут, как работать с управленкой на понятных примерах, таблицах, шаблонах.

Какой документ и бонус получите

В конце курса выдадим официальное удостоверение на 140 ак. часов и внесем его в ФИС ФРДО.