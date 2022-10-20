Управленческие отчеты

Особенности составления отчета о движении денежных средств о которых вы не знали

Отчет ДДС — основной в управленческом учете. Разбираем интересные моменты и приводим инструкцию, чтобы вы знали, как заполнять.

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Особенности составления отчета о движении денежных средств о которых вы не знали

Что нужно сделать перед отчетом

Проведите аналитику и группировку доходов и расходов. Прямых и косвенных, по банку, кассе. У вас должна быть единая классификация статей, тогда составлять любой управленческий учет будет проще.

Приступаем к отчету — раздел 1. Денежные потоки от текущих организаций

Код 4110 — общая сумма поступивших денег. Складываете строки 4111 + 4112 + 4113 + 4119.

Код 4111 — дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55, 57 в корреспонденции со счетом 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».

Код 4112 — дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55, 57 в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Код 4113 — дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55, 57 в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Код 4119 — дебетовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55, 57 в корреспонденции со счетами: 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; 71 «Расчеты с подотчетными лицами»; 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 98 «Доходы будущих периодов»; 91-1 «Прочие доходы».

Код 4120 — складываете строки: 4121 + 4122 + 4123 + 4124 + 4129.

Код 4121 — кредитовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55 в корреспонденции со счетами 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Код 4122 — кредитовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55 в корреспонденции со счетами: 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 68 субсчет «Расчеты по НДФЛ»; 69 субсчет «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению».

Код 4123 — кредитовый оборот по счетам 50, 51, 52, 55 в корреспонденции со счетами 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».

Код 4124 — кредитовый оборот по счету 51, 55 в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты по налогу на прибыль».

Код 4100 — строка 4110 минус строка 4120.

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