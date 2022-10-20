Как вести налоговый учет бухгалтеру при УСН

Учитываем доходы при УСН
Учет доходов при УСН ведется кассовым методом.
Кассовый метод учета доходов упрощенца означает, что его доходы признаются на дату получения денежных средств и иного имущества.
Важно, что доходом является не только выручка от реализации ваших товаров или услуг.
Что касается внереализационных доходов, то примеры такие:
Какие доходы не учитываются для уплаты УСН
Да, не со всех доходов надо платить налог. Например:
- С возврата или получения займа.
- Обеспечительного платежа.
- Возврата денег от поставщика.
- Ошибочного поступления от контрагента или банка.
- Деньги которые получил агент по агентскому договору.
Как работать с расходами и ставками на УСН.
Чтобы вы не мучились и не искали информацию по всему интернету, мы запустили топовую коллекцию «Бухгалтер на УСН и для ИП».
Что включили в коллекцию, чем полезна
Коллекция поможет разобраться во всех нюансах упрощенки: зачем и кому можно применять, какие выгоды дает и с чем нужно быть осторожным.
Помимо УСН, эксперты также рассказывают о ПСН и страховых взносах.
Добавили 5 онлайн-курсов и 15 вебинаров от экспертов. За каждый курс и вебинар получите сертификат — работодатель точно убедится в вашем профессионализме.