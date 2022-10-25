Как действовать, если клиент обесценивает работу бухгалтера на аутсорсе

Почему так произошло
Работа с клиентом могла пойти наперекосяк по пяти причинам:
- Баланс сотрудничества с клиентом нарушен.
- Бухгалтер неправильно позиционировал себя.
- Вечное перекладывание ответственности друг на друга.
- Неполная коммуникация с клиентом.
- Нездоровые границы личности бухгалтера.
К примеру, вы бесплатно консультируете клиента, исправляете его недоработки за свой счет. Клиент же считает это нормой, обесценивает и иногда даже не доплачивает.
Баланс можно восстановить например так: не делать больше 110% работы.
Как действовать
Научитесь правильно позиционировать себя — общайтесь с клиентом исключительно как партнер, не давайте нарушать личные границы. Четко обсудите, что позволено в ваших рабочих отношениях.
Выстройте правильную структуру обратной связи. Приучайте клиента к тому, чтобы каждая коммуникация с вами была для него полезной и ценной.
Кстати, шаблоны по качественной обратной связи с клиентом и инструменты по бухаутсорсингумы добавили в коллекцию «Бухгалтер на аутсорсе».
Помимо этого включили в нее:
- 5 онлайн-курсов;
- 15 вебинаров.
Вас будут обучать эксперты. Научитесь работать на аутсорсе как профи, найдете клиентов, узнаете как правильно составить прайс-лист и работать с заказчиками без нервотрепки.