Как действовать, если клиент обесценивает работу бухгалтера на аутсорсе

Почему так произошло

Работа с клиентом могла пойти наперекосяк по пяти причинам:

Баланс сотрудничества с клиентом нарушен. Бухгалтер неправильно позиционировал себя. Вечное перекладывание ответственности друг на друга. Неполная коммуникация с клиентом. Нездоровые границы личности бухгалтера.

К примеру, вы бесплатно консультируете клиента, исправляете его недоработки за свой счет. Клиент же считает это нормой, обесценивает и иногда даже не доплачивает.

Баланс можно восстановить например так: не делать больше 110% работы.

Как действовать

Научитесь правильно позиционировать себя — общайтесь с клиентом исключительно как партнер, не давайте нарушать личные границы. Четко обсудите, что позволено в ваших рабочих отношениях.

Выстройте правильную структуру обратной связи. Приучайте клиента к тому, чтобы каждая коммуникация с вами была для него полезной и ценной.

Кстати, шаблоны по качественной обратной связи с клиентом и инструменты по бухаутсорсингумы добавили в коллекцию «Бухгалтер на аутсорсе».

Помимо этого включили в нее:

5 онлайн-курсов;

15 вебинаров.

Вас будут обучать эксперты. Научитесь работать на аутсорсе как профи, найдете клиентов, узнаете как правильно составить прайс-лист и работать с заказчиками без нервотрепки.