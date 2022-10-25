Бухгалтерский аутсорсинг

Как действовать, если клиент обесценивает работу бухгалтера на аутсорсе

Постоянные звонки в нерабочее время, неуважительное общение, язвительные замечания со стороны клиента — это ненормально. «Клерк» за здоровые рабочие отношения, поэтому держите советы, что делать, если вас не ценят.

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Как действовать, если клиент обесценивает работу бухгалтера на аутсорсе

Почему так произошло

Работа с клиентом могла пойти наперекосяк по пяти причинам:

  1. Баланс сотрудничества с клиентом нарушен.
  2. Бухгалтер неправильно позиционировал себя.
  3. Вечное перекладывание ответственности друг на друга.
  4. Неполная коммуникация с клиентом.
  5. Нездоровые границы личности бухгалтера.

К примеру, вы бесплатно консультируете клиента, исправляете его недоработки за свой счет. Клиент же считает это нормой, обесценивает и иногда даже не доплачивает.

Баланс можно восстановить например так: не делать больше 110% работы.

Как действовать

Научитесь правильно позиционировать себя — общайтесь с клиентом исключительно как партнер, не давайте нарушать личные границы. Четко обсудите, что позволено в ваших рабочих отношениях.

Выстройте правильную структуру обратной связи. Приучайте клиента к тому, чтобы каждая коммуникация с вами была для него полезной и ценной.

Кстати, шаблоны по качественной обратной связи с клиентом и инструменты по бухаутсорсингумы добавили в коллекцию «Бухгалтер на аутсорсе».

Помимо этого включили в нее:

  • 5 онлайн-курсов;
  • 15 вебинаров.

Вас будут обучать эксперты. Научитесь работать на аутсорсе как профи, найдете клиентов, узнаете как правильно составить прайс-лист и работать с заказчиками без нервотрепки.

Клерк
Клерк
Весь для бухгалтера

Повышение квалификации

Бухгалтерский аутсорсинг

Как действовать, если клиент обесценивает работу бухгалтера на аутсорсе

Постоянные звонки в нерабочее время, неуважительное общение, язвительные замечания со стороны клиента — это ненормально. «Клерк» за здоровые рабочие отношения, поэтому держите советы, что делать, если вас не ценят.

Как действовать, если клиент обесценивает работу бухгалтера на аутсорсе
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