Налоговые требования

Как отвечать на требования ИФНС, чтобы не доначислили налоги

Вот пришло требование, пояснение или вызов на комиссию. Что делать? Сжигать документы? Уезжать из страны? В статье объясним, как действовать, чтобы не остаться с миллионными штрафами.

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Как отвечать на требования ИФНС, чтобы не доначислили налоги

Какую тактику поведения выбрать

Как себя вести, во многом зависит от трех составляющих:

  1. Что вам прислали налоговики?
  2. Что ищут инспекторы?
  3. Какова ваша цель?

В первом вопросе мы будем понимать, какой объем прав имеет ФНС, насколько корректно требование. Подумайте, можете ли вы юридически отказать органу.

Во втором случае нужно понять, за что зацепились налоговики. Могли ли они найти разрыв НДС, может хотят подтвердить реальность сделок с контрагентом. Или вы неправильно раздробили бизнес.

Определите цель, хотите вы отказать и не давать инспекции документы или наоборот доказать, что ФНС ошибается и у вас нет никаких нарушений. 

Помните, если вы отправите документы не зная, что точно хочет выяснить ФНС, то ситуация может развернуться против вас. 

Как вести себя при выездной проверке и на допросе у ФНС

Самое главное и опасное — страх. Он может подставить вас на допросе. Важно даже в критической ситуации стараться сохранять спокойствие. Особенно, если вы знаете, что не виноваты.

Важно! На случай выездной проверки, обыска или допроса нужно действовать по четкому алгоритму действий

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