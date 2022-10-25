Учет в строительстве

Учет в строительстве для начинающих. Как отражать, учитывать расходы и работать с первичкой

Строительство считается сложной отраслью для бухгалтеров — вести учет тяжело, специалистов не хватает. Хотите уверенно стартовать в эту сферу — смотрите этот мини-гайд «Клерка».

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Учет в строительстве для начинающих. Как отражать, учитывать расходы и работать с первичкой

Что важно понимать бухгалтеру

Вы пришли в строительство — здесь крутятся огромные деньги и выстроены свои процессы. Концепция, рабочие документы, геодезия, регистрация объекта и пр.

Бухгалтер должен разбираться и вникать в каждый этап. Первое, с чем разберемся — учет доходов.

Как учитывать доходы, на что они делятся

Разделяют два типа расходов:

  • строительные;
  • управленческие.

Например, зарплата и налоги управленческого персонала — Дебет 26, Кредит 70, 68, 69.

Какие особенности у первички, как отражать строительные расходы

Перечень обязательных реквизитов для первички:

  • наименование документа;
  • дата составления документа;
  • наименование экономического субъекта, который составил документ;
  • содержание факта хозяйственной жизни;
  • величина натурального или денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;
  • должность лица, который провел сделку, операцию, или ответственного за ее оформление;
  • подписи лиц, с указанием фамилий и инициалов для идентификации. 

Важное условие: бухгалтер может учесть расходы, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу по прибыли и принять НДС к вычету. Но документы должны соответствовать п.1 ст. 252 НК. 

Как учитывать расходы и какие они бывают

Поступление товаров, услуг

а) покупка материаловДебет 10.01 Кредит 60.01

б) входной НДС по материалам — Дебет 19.03 Кредит 60.01

в) НДС по материалам предъявлен к вычету — Дебет 68.02 Кредит 19.03

г) выполненные СМР, аренда оборудования, аренда спец. техники — Дебет 20.01 Кредит 60.01

д) входной НДС по СМР — Дебет 19.04 Кредит 0.01

Отражение зарплаты в учете

Зарплата, налоги и взносы работников: Дебет 20.01 Кредит 70, 68, 69

Как работать с подрядчиком, нюансы долевого строительства

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Учет в строительстве

Учет в строительстве для начинающих. Как отражать, учитывать расходы и работать с первичкой

Строительство считается сложной отраслью для бухгалтеров — вести учет тяжело, специалистов не хватает. Хотите уверенно стартовать в эту сферу — смотрите этот мини-гайд «Клерка».

Учет в строительстве для начинающих. Как отражать, учитывать расходы и работать с первичкой
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