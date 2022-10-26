Три аналитических отчета в управленке, которые спасут деньги компании

Отчет по контролю товарных остатков

Данные скажут об остатках материалов, товаров, готовой продукции в разрезе склада — как в количестве, так и в сумме.

Ценность отчета в том, что он показывает затоваривание склада — это в первую очередь «замороженные» деньги компании. Если объема товаров не хватает, это приводит к сбою производства или поставок.

Отчет собираете из конечного сальдо счетов:

10 (за исключением 10.07, 10.11);

21, 41 (за исключением 41.11, 41.12, 41.К).

Контроль товарных остатков дает руководству инструмент, который поможет планировать товарооборот и объемы производства.

Анализ задолженности контрагентов

Анализ поможет выявить и отследить «возраст» долга. Задолженности подразделяются на четыре типа:

Вы должны поставщикам. Поставщики должны вам. Вы должны покупателям. Покупатели должны вам.

Чтобы корректно сформировать отчет, пропишите в договорах сроки поставок и оплат.

Ценность отчета в том, что он дает контроль за движением денег. Дебиторка — тоже «замороженные» деньги, кредиторка — риски для претензий.

Анализ движения денежных средств

Этот анализ показывает движение денег прямым методом, без учета аналитики по сферам деятельности.

Отчет формируется так:

Как полноценно внедрить управленку в компанию и давать руководству нужные решения

«Клерк» собрал экспертов, которые настроили управленку уже в сотнях компаний. Вместе с ними запустили курс повышения квалификации по управленке.

За один месяц вы пройдете 42 онлайн-урока, выполните 8 тестов, чтобы закрепить материал. Пообщаетесь с кураторами и другими участниками в закрытом Telegram-чате. Мы будем давать домашние задания.

В конце курса сдадите итоговую аттестацию и получите удостоверение на 140 ак. часов — данные внесем в ФИС ФРДО Рособрнадзора, оригинал отправим по почте.

Вас будут учить:

Бонус: кто дойдет до конца, получит три месяца подписки «Клерк.Премиум» бесплатно. Будете работать с удобством, пользоваться премиум-инструментами от «Клерка».