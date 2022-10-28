Особенности декларации по УСН: что нужно знать бухгалтеру

В чем различия по срокам сдачи у ИП и компаний

Декларацию по УСН сдают по итогам года, квартальных отчетов нет.

По итогам 2022 года: компании — 27 марта, ИП — 25 апреля. Если последний день срока выпадает на выходной или нерабочий день, то декларацию подаете в ближайший рабочий день.

Правило действует, даже если последний день — суббота, которая считается рабочей у налоговой. Срок переносится на понедельник, как это выйдет у компаний в 2023 году.

В двух особых случаях налоговая может установить другие сроки:

Вы прекратили деятельность по УСН. Вы утратили право применять УСН.

Как подавать, какие разделы заполнять, возможные штрафы

Декларацию подаете в инспекцию по месту нахождения организации или месту жительства ИП. Даже если у компании обособленные подразделения — все равно подаете в налоговую головной организации.

Отправляете следующим из способов:

лично или через представителя (с заверенной нотариусом доверенностью);

по почте с описью вложения;

в электронной форме по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика.

Что по разделам?

Титульник — все.

Раздел 1.1 и 2.1 — компании и ИП с объектом «доходы».

Раздел 2.1.2 — только если есть торговый сбор.

Раздел 1.2 и 2.2 — компании и ИП с объектом «доходы минус расходы».

Раздел 3 — те, кто получает целевое финансирование. Как правило, это некоммерческие организации.

А если я не подам декларацию?

Тогда ждите штраф по ст.119 НК — 5% неуплаченной суммы УСН по декларации. Он будет не меньше 1 000 ₽.

Если сдали не вовремя — штраф 300-500 ₽, но на ИП это не распространяется. Только на компании.

Серьезное неприятное последствие — вам заблокируют расчетные счета. И не снимут ограничения, пока вы не сдадите декларацию.

О каких особенностях УСН мне стоит знать, чтобы работать комфортно?

УСН хоть и простой, но с кучей нюансов. «Клерк» подробно разбирает их вместе с экспертами на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН».

Обучаетесь два месяца, проходите 76 онлайн-уроков (не бойтесь, они информативные и без воды — по 5-20 минут), 12 тестов. Курс подходит бухгалтерам любого уровня.

Разберетесь с новыми ФСБУ, основами управленки, налоговым учетом и декларацией по УСН. Узнаете об особенностях видов упрощенки, ставках, документообороте.

Общаетесь с кураторами и другими участниками в закрытом Telegram-чате. Там же получите домашние задания и письменные работы. Один раз вживую поговорите с преподавателями и зададите любые вопросы.

В конце выдадим красный диплом на 256 ак. часов — внесем в ФИС ФРДО, бонусом получите три месяца доступа в «Клерк.Премиум» бесплатно.

﻿