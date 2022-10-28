Декларация по УСН

Особенности декларации по УСН: что нужно знать бухгалтеру

Разбираемся со сроками сдачи, какие разделы заполнять и какие платить штрафы за нарушения.

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Особенности декларации по УСН: что нужно знать бухгалтеру

В чем различия по срокам сдачи у ИП и компаний

Декларацию по УСН сдают по итогам года, квартальных отчетов нет. 

По итогам 2022 года: компании — 27 марта, ИП — 25 апреля. Если последний день срока выпадает на выходной или нерабочий день, то декларацию подаете в ближайший рабочий день.

Правило действует, даже если последний день — суббота, которая считается рабочей у налоговой. Срок переносится на понедельник, как это выйдет у компаний в 2023 году.

В двух особых случаях налоговая может установить другие сроки:

  1. Вы прекратили деятельность по УСН.
  2. Вы утратили право применять УСН.

Как подавать, какие разделы заполнять, возможные штрафы

Декларацию подаете в инспекцию по месту нахождения организации или месту жительства ИП. Даже если у компании обособленные подразделения — все равно подаете в налоговую головной организации.

Отправляете следующим из способов:

  • лично или через представителя (с заверенной нотариусом доверенностью);
  • по почте с описью вложения;
  • в электронной форме по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика.

Что по разделам?

Титульник — все.

Раздел 1.1 и 2.1 — компании и ИП с объектом «доходы».

Раздел 2.1.2 — только если есть торговый сбор.

Раздел 1.2 и 2.2 — компании и ИП с объектом «доходы минус расходы».

Раздел 3 — те, кто получает целевое финансирование. Как правило, это некоммерческие организации.

А если я не подам декларацию?

Тогда ждите штраф по ст.119 НК — 5% неуплаченной суммы УСН по декларации. Он будет не меньше 1 000 ₽.

Если сдали не вовремя — штраф 300-500 ₽, но на ИП это не распространяется. Только на компании.

Серьезное неприятное последствие — вам заблокируют расчетные счета. И не снимут ограничения, пока вы не сдадите декларацию.

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