Как получить вычет НДФЛ за обучение на курсах «Клерка»: инструкция

Налоговый вычет – это сумма, которая вычитается из общего дохода, облагаемого налогом (НДФЛ), и именно с этой суммы можно вернуть 13%. Налоговый вычет за обучение могут получить налоговые резиденты РФ, которые работают в России и платят НДФЛ по ставке 13%.

Кто из слушателей может получить вычет на обучение

Социальный налоговый вычет по расходам на обучение вправе получить слушатели, оплатившее:

собственное обучение любой формы обучения (дневная, вечерняя, заочная, иное);

обучение своего ребенка (детей) в возрасте до 24 лет по очной форме обучения;

обучение своего опекаемого подопечного (подопечных) в возрасте до 18 лет по очной форме обучения;

обучение бывших своих опекаемых подопечных в возрасте до 24 лет (после прекращения над ними опеки или попечительства) по очной форме обучения;

обучение своего брата или сестры в возрасте до 24 лет по очной форме обучения, приходящимся ему полнородными (т.е. имеющими с ним общих отца и мать) либо неполнородными (т.е. имеющими с ним только одного общего родителя).

Кто вычет, к сожалению, не может получить

Неработающие пенсионеры и безработные студенты зарплаты не получают и НДФЛ не платят, поэтому вычет им не полагается (ст. 219 НК).

Вычет также не смогут получить ИП, выбравшие УСН, патентную систему или налог на профессиональный доход. Самозанятые без статуса ИП вычет тоже получить не смогут. Также вычет не предусматривается при оплате учебы за счет материнского капитала (подп. 2, п. 1, ст. 219 НК).

По каким расходам на обучение можно получить вычет

Право на социальный вычет возникает при оплате обучения в образовательной организации с лицензией. Это может быть платное обучение в вузе, частной школе, автошколе, детском саду, физкультурно-спортивных организациях, а также на курсах повышения квалификации и дополнительного образования. Главное, чтобы была лицензия на образовательную деятельность.

Центра обучения «Клерк» имеет Лицензию на образовательную деятельность.

Лимит вычета на обучение

Максимальные суммы вычета на обучение:

120 000 руб. в год – за себя, братьев и сестёр;

50 000 руб. в год – при оплате обучения на каждого ребёнка.

Если за ребёнка платили оба родителя, лимит не удваивается, а делится между ними. Расходы на собственное образование, а также обучение брата или сестры суммируются с другими расходами, по которым предусмотрены социальные вычеты. 120 000 руб. – максимальная сумма всех социальных вычетов, за исключением вычетов на обучение детей, дорогостоящее лечение и благотворительность

Если сумма расходов меньше лимита, то вам вернут 13% от фактической суммы расходов, если больше – вернут максимум 13% от 50 000 руб. или от 120 000 руб. Остаток вычета нельзя перенести на следующий год.

Например. Бухгалтер Сазонова Надежда заработала в 2022 году 1 000 000 руб., из которых было удержано НДФЛ 130 000 руб. В течение года она обучалась на курсах «Клерка» и потратила на свое обучение 80 000 руб.Так как лимит вычета на свое обучение 120 000 руб. в год, то ей вернут 15 600 руб. (13% от 120 000 руб.). Чтобы получить деньги, ей нужно подать декларацию за 2022 год в любое время до 31 декабря 2025 года.

Пошаговая инструкция получения вычета

Шаг 1. Подготовьте документы

копию договора на обучение с приложениями и допсоглашениями к нему;

копию документа, подтверждающего оплату обучения. Например, квитанцию к приходному кассовому ордеру, платёжное поручение;

копию документа, подтверждающего степень родства и возраст обучаемого – в случае оплаты обучения родственников или подопечных. Например, свидетельство о рождении;

копию лицензии образовательной организации, если она не указана в договоре;

копию документа, подтверждающего опеку или попечительство;

копию документа, подтверждающего очную форму обучения, если это не прописано в договоре на обучение. Представляется при оплате за родственников или подопечных. Например, справка учебного заведения;

заявление на возврат НДФЛ – в случае если в налоговой декларации указана сумма налога к возврату;

налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в бумажном виде – если собираетесь подавать лично в налоговой инспекции. При онлайн-подаче декларация заполняется прямо на сайте.

Шаг 2. Подайте документы онлайн на Госуслугах или через сайт ФНС

При подаче нужно будет прикрепить фото или сканы документов. Для подписания заявления на Госуслугах потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП). Для подачи через сайт ФНС УКЭП не нужна – налоговая инспекция создаст для вас свою электронную подпись.

Также можно отнести заполненную декларацию и копии документов в налоговую инспекцию лично.

Срок рассмотрения и начислений налогового вычета по декларации, поданной в обычном порядке, – до 4-х месяцев, в упрощённом порядке – до 1,5 месяцев.

Обратите внимание, что при личном посещении налоговый орган может запросить оригиналы документов.

Для возврата расходов за текущий год у работодателя подготовьте те же документы кроме декларации 3-НДФЛ и подайте на работе.