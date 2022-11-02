Бухгалтеры ошибаются в зарплате/ БухТуб

😘 Для бухгалтеров, которые привыкли к тому, что Минфин постоянно что-то меняет, мы стали делать мини-курсы. Это одно-двух минутные ролики про главные изменения. Для подписчиков «Клерк.Премиум» они выходят каждый день.
📌 Сегодня в выпуске:
- бухгалтеры не могут попасть в сервисы ФНС уже несколько дней;
- Минфин опять переобулся в вопросе компенсации за задержку зп;
- стала известна предельная база по взносам на 2023 год;
- мобилизованным дали отсрочку по налогам, взносам и декларациям;
- IT-компании начали получать отказы в аккредитации.
Поехали!
Минфин вновь настаивает на обложении НДФЛ компенсации за задержку зарплаты. Буквально в марте этого года чиновники утверждали обратное.
Бухгалтерам рассказали, как будет считаться предельная база по взносам с 2023 года. Спойлер: теперь формула будет с коэффициентом 2,3. А это значит, что расти база по взносам будет быстрее, чем зарплаты (и пенсии россиян в перспективе).
Кабмин принял постановление: мобилизованным дали отсрочку по налогам, взносам и декларациям. Если коротко, то сроки уплаты и отчетности серьезно сдвинули, и действовать эта отсрочка будет еще несколько месяцев после завершения службы.
Еще немного раньше бизнесменам не только разрешили сохранить бизнес в случае мобилизации, но и дали на решение важных вопросов 5 дней.
Минтруд озвучил прожиточный минимум на 2023 год. Как всегда, цифры фантастические. 15 тыщ и целых 49 рублей!
История, которая звучит как печальный анекдот. Бухгалтер случайно нажала не на ту кнопку в экселе и сломала формулу расчета зарплаты. Ситуацию разобрал даже Роструд и выяснил, что это...проблемы с математикой. А сотрудники лишнюю зп возвращать не обязаны.