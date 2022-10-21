Зарплата

😳 Бухгалтер случайно нажала не на ту кнопку в экселе и сломала формулу расчета зарплаты

Сотрудники не обязаны возвращать лишнюю зарплату, перечисленную им по ошибке бухгалтера при работе в экселе.

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Ох, уже эти бухгалтеры... То в 1С не на ту кнопку нажмут и в ИФНС улетает черновик отчета с неверными данными, то тыкнут на ссылку в экселе, из-за чего сотрудникам начисляется лишняя зарплата.

Ситуацию с Excel разобрал Роструд.

Расчет премий компания ведете в таблице эксель. От фонда оплаты труда вычитают оклады и получают размер премии. Например, ФОТ 75 000 — оклад 50 000 = премия 25 000.

Формула незамысловатая. Но случился казус.

Бухгалтер случайно куда-то нажала и удалила формулу в ячейках эксель.

В итоге весь ФОТ пошел в премию, и сотрудник получил не 50 000 + 25 000, а 50 000 + 75 000.

Как известно, удержать у сотрудников лишнюю зарплату можно только если это счетная ошибка.

Но удаленная из Excel формула — это не счетная ошибка, пояснил Роструд.

Счетной считает ошибка, допущенная непосредственно в процессе расчета при математических действиях, то есть неправильное применение правил математики (арифметическая ошибка).

Так что сотрудники не обязаны возвращать лишнюю зарплату.

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