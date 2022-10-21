Страховые взносы

🔥 Минфин озвучил предельную базу по взносам на 2023 год

В следующем году предельная база по взносам по сравнению с нынешней вырастет на 22,5%.

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Опубликован проект Минфина с размером предельной базы.

В 2023 году она составит 1 917 000 рублей.

Напомним, в 2022 году предельная база составляет:

  • для взносов на ОПС — 1 565 000 руб.;
  • для взносов на ОСС — 1 032 000 руб.

 

C 2023 года будет единый тариф взносов и единая предельная база.

По проекту ее считали по формуле: средняя зарплата по России, умноженная на 12 и на коэффициент 2,3.

Такой формулы сейчас в законе нет. Есть другая: база по ОПС на 2022 год, умноженная на к-т роста средней зарплаты по стране.

Но эту формулу еще ни разу не применяли, а она уже скоро будет неактуальной. Госдума в первом чтении приняла законопроект с новой формулой (с коэффициентом 2,3).

Кстати, комитет Госдумы, рассматривая этот законопроект, раскритиковал норму о предельной баз.

Депутаты указали, что это приведет r существенному увеличению страховой нагрузки на работодателей.

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