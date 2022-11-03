Топ-5 опасных схем на УСН, которые приведут вас к штрафам

За какие схемы на УСН вы поплатитесь доначислениями и уголовкой
Выбрали пять самых опасных, записывайте:
- необоснованное разделение выручки;
- вывод персонала на юрлицо/ИП;
- вывод ОС на отдельное юрлицо;
- реализация или закупка через агента;
- искусственное дробление бизнеса.
На последнем пункте остановимся подробнее. Разберем основные признаки, по которым налоговики раскрывают эту рискованную схему.
- разделение потоков выручки с УСН и НДС;
- единый производственный процесс;
- общее имущество, персонал, товарный знак;
- единый административный центр (одно лицо, IP-адрес и. т. д);
- фиктивный документооборот;
- отсутствие деловой цели.
Как защитить себя от обвинений в дроблении, если у вас не было злого умысла
Расскажем о методах защиты, если вам предъявляют претензии по поводу дробления.
а) докажите, что участники группы осуществляли независимые друг от друга виды деятельности.
б) объясните, что участники использовали разные склады и офисы, сами заключали с арендодателями договоры.
в) покажите налоговикам, что каждое общество ведет самостоятельный учет.
г) докажите, что у каждой группы есть обоснованная деловая цель.
д) есть и другой метод защиты — изучить коллекцию по защите при дроблении бизнеса от «Клерка».
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