Топ-5 опасных схем на УСН, которые приведут вас к штрафам

За какие схемы на УСН вы поплатитесь доначислениями и уголовкой

Выбрали пять самых опасных, записывайте:

необоснованное разделение выручки;

вывод персонала на юрлицо/ИП;

вывод ОС на отдельное юрлицо;

реализация или закупка через агента;

искусственное дробление бизнеса.

На последнем пункте остановимся подробнее. Разберем основные признаки, по которым налоговики раскрывают эту рискованную схему.

разделение потоков выручки с УСН и НДС;

единый производственный процесс;

общее имущество, персонал, товарный знак;

единый административный центр (одно лицо, IP-адрес и. т. д);

фиктивный документооборот;

отсутствие деловой цели.

Как защитить себя от обвинений в дроблении, если у вас не было злого умысла

Расскажем о методах защиты, если вам предъявляют претензии по поводу дробления.

а) докажите, что участники группы осуществляли независимые друг от друга виды деятельности.

б) объясните, что участники использовали разные склады и офисы, сами заключали с арендодателями договоры.

в) покажите налоговикам, что каждое общество ведет самостоятельный учет.

г) докажите, что у каждой группы есть обоснованная деловая цель.

д) есть и другой метод защиты — изучить коллекцию по защите при дроблении бизнеса от «Клерка».

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