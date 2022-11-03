НДС

Пошаговая инструкция: настраиваем учетную политику для целей учета НДС в 1С Бухгалтерия 8.3

Разбираемся, как настраивать параметры учета. С иллюстрациями, понятным и человеческим языком — все как вы любите.

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Пошаговая инструкция: настраиваем учетную политику для целей учета НДС в 1С Бухгалтерия 8.3

Шаг 1. Начинаем настройку

Откройте настройки параметров учета. 

Как перейти: «Администрирование» — далее «Настройки программы» — «Параметры учета».

Нажмите на ссылку «Настройка плана счетов». Хотите настроить учет сумм НДС по приобретенным ценностям — нажмите на ссылку «По контрагентам и счетам-фактурам полученным».

 

По умолчанию стоит субконто на счете 19 — это изменить нельзя. 

Если хотите принимать значения: «Принимается к вычету», «Учитывается в стоимости», «Блокируется до подтверждения 0%», «Распределяется», включите третье субконто«По способам учета». Так вы организуете раздельный учет.

Шаг 2. Настраиваем учетную политику для целей НДС

Как перейти: раздел «Главное» — далее «Налоги и отчеты»«НДС».

 

Разбираемся по порядку.

Организация освобождена от НДС — в документах «Реализации» автоматически будет значение «Без НДС», в счетах-фактурах тоже.

Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета — включится третье субконто «По способам учета» для счета 19. 

Контролировать долю вычета — в программе автоматически будут контролироваться доли налоговых вычетов в налоговой отчетности. По умолчанию указана доля — 89%. Показатель можно изменить.

Порядок регистрации счетов-фактур на аванс —  параметр определяет порядок, по которому в программе будут регистрироваться счета-фактуры на аванс. Выбрать можно один вариант из нескольких.

Шаг 3. Разбираемся со сложными моментами НДС

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