Без чего нельзя обойтись в управленческом учете — говорим об анализе баланса

Имя ему — ликвидность

Ликвидность — то, как легко компания расплачивается из активов за текущие расходы и обязательства. Сюда же идет зарплата, запасы, инвестиции в капитал.

Простой способ проанализировать баланс — посмотреть на коэффициенты.

Коэффициент достаточности капитала — оборотные активы, разделенные на текущие обстоятельства.

Оборотные активы — активы, у которых срок использования не превышает один год. Большая доля оборотных активов в общей структуре активов снижает риск того, что она не сможет расплатиться по долгам.

Пример 1

6 миллионов 670 тысяч рублей делим на 1 миллион 839 тысяч рублей.

Это дает коэффициент 3,63.

Если ваш коэффициент текущей ликвидности 2 или выше — это достаточная ликвидность. Меньше 2 — рискуете стать неплатежеспособным.

Коэффициент быстрой ликвидности — исключает некоторые текущие активы, которые нельзя легко превратить в денежные средства. Эта сумма делится на текущие обязательства.

Пример 2

Ликвидные текущие активы — денежные средства, рыночные ценные бумаги и дебиторка.

Делим это на текущие обязательства — получаем коэффициент 1,91.

Значение 1,0 или выше показывает достаточную ликвидность.

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