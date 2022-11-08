УСН

Чем вас огорчит УСН «доходы»: о недостатках объекта

Обычно об упрощенке говорят хорошее. А мы вот берем и рассказываем вам подноготную: каких подвохов ждать, из-за чего грустить. Подробности в статье.

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Чем вас огорчит УСН «доходы»: о недостатках объекта

Где грустить и плакать

На упрощенке с объектом «доходы» вы не вправе учитывать расходы при определении налоговой базы. Выручку от продажи нельзя уменьшить на стоимость покупки.

Даже если расходы превысят доходы, налог все равно начисляется. В расчет идут все суммы облагаемых доходов.

Сумма налога при объекте «доходы» по общей ставке больше, чем у объекта «доходы минус расходы».

А в чем выгода?

Выгода на этом объекте есть, но видна только при определенных условиях.

Лучше применять «доходы», если размер расходов меньше 60% от величины доходов.

Если величина больше, присмотритесь к «доходы минус расходы» — будет выгоднее.

Пример

Доходы: 5 000 000 рублей.

Расходы: 35% от полученных доходов.

Налог при УСН «доходы»: 300 000 рублей (5 000 000 x 6%)

Если те же условия применять к «доходы минус расходы», налог получится 487 500 рублей. ((5 000 000 - 5 000 000 x 35%) x 15%).

Но все зависит от региональных ставок — они могут все поменять.

Учитывать надо не только процент расходов, но и наличие документов на них. Потому что если документов не будет или они неправильно оформлены, то уменьшить налогооблагаемую базу на затраты нельзя. 

Поэтому выгоднее заплатить 6% с доходов. Плюсом надо учитывать состав расходов.

Главное, будьте уверены в том, что деятельность компании безубыточная. Потому что даже при убытках налог начисляется со всех доходов

Как считать налог на УСН

Несмотря на то, что упрощенка простая, в ней тоже много нюансов. 

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