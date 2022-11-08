Чем вас огорчит УСН «доходы»: о недостатках объекта

Где грустить и плакать
На упрощенке с объектом «доходы» вы не вправе учитывать расходы при определении налоговой базы. Выручку от продажи нельзя уменьшить на стоимость покупки.
Даже если расходы превысят доходы, налог все равно начисляется. В расчет идут все суммы облагаемых доходов.
Сумма налога при объекте «доходы» по общей ставке больше, чем у объекта «доходы минус расходы».
А в чем выгода?
Выгода на этом объекте есть, но видна только при определенных условиях.
Лучше применять «доходы», если размер расходов меньше 60% от величины доходов.
Если величина больше, присмотритесь к «доходы минус расходы» — будет выгоднее.
Пример
Доходы: 5 000 000 рублей.
Расходы: 35% от полученных доходов.
Налог при УСН «доходы»: 300 000 рублей (5 000 000 x 6%)
Если те же условия применять к «доходы минус расходы», налог получится 487 500 рублей. ((5 000 000 - 5 000 000 x 35%) x 15%).
Но все зависит от региональных ставок — они могут все поменять.
Учитывать надо не только процент расходов, но и наличие документов на них. Потому что если документов не будет или они неправильно оформлены, то уменьшить налогооблагаемую базу на затраты нельзя.
Поэтому выгоднее заплатить 6% с доходов. Плюсом надо учитывать состав расходов.
Главное, будьте уверены в том, что деятельность компании безубыточная. Потому что даже при убытках налог начисляется со всех доходов.
Как считать налог на УСН
Несмотря на то, что упрощенка простая, в ней тоже много нюансов.
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