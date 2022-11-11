Что произойдет с СЗВ-ТД в 2023 году: новые правила, сроки, отмена отчетов

Один отчет за всех, и все за одного

Вот уже с 1 января ПФР и ФСС объединят. Это значит, что вместо четырех отчетов в виде 4-ФСС, СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3 будете сдавать один.

Но это не значит, что сейчас их можно не сдавать — с отчетностью по периодам до 2023 года работаете по-старому. И даже в январе, после отмены СЗВ-ТД сведения придется подавать.

Отчеты объединят в «единую форму сведений». В ней будет несколько частей. Ту, которая заменит СЗВ-ТД, сдавать придется не 15-го числа, а 25-го числа месяца, следующего за кадровым мероприятием.

Единый отчет обяжет показывать все сведения по договорам ГПХ — когда заключили и прекратили. Сдавать будете не позднее следующего рабочего дня после заключения или прекращения договора.

Какие крайние сроки у СЗВ-ТД по итогам 2022 года

Если принимаете или увольняете сотрудника, то сдаете отчет не позднее следующего рабочего дня после издания приказа об оформлении или увольнении.

Если переводите на другую работу, переименовываете организацию или подаете заявление по форме ведения трудовой книжки, то сдаете отчет не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Как они надоели со своими изменениями, не успеваю следить

Любому кадровику нужно следить за изменениями — это то, что даст вам уверенность в работе. Вы сможете всегда быть в курсе всего актуального.

Самое лучшее — будете применять это сразу в работе, чтобы оставаться ценным сотрудником.

«Клерк» подготовил курс профпереподготовки для кадровиков. Эксперты учат вести кадровый документооборот, предотвращать риски трудовых споров, работать в 1С, оформлять, увольнять сотрудников.

Профпереподготовка подойдет для новичков и опытных кадровиков. Можно и бухгалтерам — тоже будет полезно. Если подробнее, вот что будет на курсе:

95 онлайн-уроков по 10—20 минут, без воды, информативно, с примерами;

два месяца обучения — 256 ак. часов ;

1 большой тест по материалам;

раздатка с чек-листами, шаблонами, инструкциями;

красный диплом — данные внесем в ФИС ФРДО.

Поможем с резюме и сопроводительными письмами. Вместе с карьерным консультантом улучшим их, дадим рекомендации и поможем вам найти работу с зарплатой от 90 000₽

Профпереподготовку ведет эксперт по трудовым отношениям, преподаватель, профи в кадрах Елена Пономарева.

Тем, кто запишется на профпереподготовку, дадим в конце бесплатный доступ к «Клерк.Премиум» на три месяца. Новый поток стартует уже 1 декабря — самое время записаться.