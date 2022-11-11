Бухгалтерский аутсорсинг

Как уйти из найма в бухаутсорсинг, чтобы зарабатывать больше денег

Даем пошаговую инструкцию, как войти в бухгалтерский бизнес. Разбираемся, какие услуги продавать, как это делать и где искать клиентов.

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Как уйти из найма в бухаутсорсинг, чтобы зарабатывать больше денег

Шаг 1. Определите, что хотите продавать

Тут придется порефлексировать. Закапываться в плохие стороны не надо — лучше подумайте о том, в чем вы профи. Например, умеете вести бухучет на упрощенке. Или защищаетесь от нападок налоговиков во время проверок.

Не торопитесь, обмозгуйте, и тогда на основе того, что хотите продавать, составляйте перечень услуг. Предположим, вы взяли три услуги:

  1. Комплексный сервис для ИП на УСН «доходы минус расходы»
  2. Расчет зарплаты.
  3. Налоговые консультации.

Учитывайте, рынок — не постоянный. Требования у клиентов меняются каждый квартал. Потом, когда вы будете общаться с заказчиками, вы лучше поймете, что предлагать — так выстроите перечень релевантных услуг.

Шаг 2. Ищите клиентов, рекламируйте себя

Переходим к поиску заказчиков. Здорово, если вы еще не ушли из офиса, громко топнув ногой. Потому что в бухгалтерский аутсорсинг лучше уходить с головой тогда, когда есть клиенты.

Без клиентов не будет денег, вы расстроитесь и вернетесь в найм за стабильностью. Рассказываем, где их искать:

  • площадки Авито или Юла — минимальная стоимость, прогретая аудитория;
  • сарафанное радио — дешевый и классический метод, работает безотказно (но поначалу медленно);
  • товарные агрегаторы Пульс Цен, Близко.ру — отдельные категории с бухгалтерскими услугами помогут найти первых заказчиков.

На начальном этапе не бегите создавать собственный сайт. Когда обживетесь первыми клиентами, выйдете в плюс, тогда думайте о сайте. 

Там уже настроите контекстную рекламу, напишете SEO-статьи, сможете капитально продвигаться — потребуются деньги. Но это принесет плоды в будущем.

Шаг 3. Изучите коллекцию по бухгалтерскому аутсорсингу

Коллекция даст нужные знания, чтобы продвинуться дальше. Сможете дойти до собственной бухгалтерской фирмы, нанять сотрудников и выйти на большие обороты, заказы.

Подборка состоит из 5 онлайн-курсов и 15 вебинаров — эти 20 материалов «Клерк» посвятил всем аспектам бухаутсорсинга.

Коллекция подойдет начинающим и опытным бухаутсорсерам. Научитесь взаимодействовать с клиентами, презентовать услуги, организовывать бизнес-процессы.

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