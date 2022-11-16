Учет в строительстве: особенности, первичка

Как в строительстве обстоят дела с первичкой
Типовые формы первичной документации действуют с 1999 года — в постановлении Госкомстата № 100 значатся следующие:
- КС-2 «Акт о приемке выполненных работ»;
- КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»;
- КС-6а «Журнал учета выполненных работ»;
- КС-8 «Акт о сдаче в эксплуатацию временного (нетитульного) сооружения»;
- КС-9 «Акт о разборке временных (нетитульных) сооружений»;
- КС-10 «Акт об оценке подлежащих сносу (переносу) зданий, строений, сооружений и насаждений»;
- КС-17 «Акт о приостановлении строительства»;
- КС-18 «Акт о приостановлении проектно-изыскательских работ по неосуществленному строительству».
Строительные организации вправе сделать собственные формы. Нужно приложить их к учетной политике, плюс в них должна быть вот эта информация:
- Наименование документа.
- Дата, когда составили документ.
- Название организации, от имени которой составили документ.
- Содержание хозяйственной операции.
- Измерители хозяйственной операции в натуральном или денежном виде.
- Личные подписи и должности лиц, которые ответственны за хозяйственные операции.
В чем фишка обособленных подразделений в строительной сфере
Строительные объекты, которые принадлежат одной и той же компании, без проблем могут находиться в разных уголках страны.
Если в структуре организации есть обособленные подразделения (ОП), то придется:
- определять специфику учета хозяйственных операций в этих подразделениях;
- определять лиц, ответственных за составление первичной учетной документации по операциям, осуществленным в данных подразделениях;
- устанавливать порядок и сроки сдачи первички, следить за тем, чтобы она отражалась в учете.
Чтобы не нарушать НК, руководитель строительной фирмы должен встать на учет там, где находится каждое ОП. В налоговом учете необходимо определить порядок исчисления налоговой базы по налогу на прибыль, который платится по месту, где находится каждое подразделение.
В учетной политике нужно закрепить, какой показатель — численность работников или расходы на оплату их труда — будет участвовать в расчете доли прибыли каждого подразделения.
А что с учетом расходов, основными средствами?
В строительстве, как мы уже говорили, все сложно. И ошибок наделать в учете легко. И ответственность за оплошности серьезная — может дойти до тюрьмы.
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