Учет в строительстве

Учет в строительстве: особенности, первичка

Как оформить в этой сфере первичку, что по учету ОС и обособленным подразделениям — разбираемся в статье.

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Учет в строительстве: особенности, первичка

Как в строительстве обстоят дела с первичкой

Типовые формы первичной документации действуют с 1999 года — в постановлении Госкомстата № 100 значатся следующие:

  • КС-2 «Акт о приемке выполненных работ»;
  • КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат»;
  • КС-6а «Журнал учета выполненных работ»;
  • КС-8 «Акт о сдаче в эксплуатацию временного (нетитульного) сооружения»;
  • КС-9 «Акт о разборке временных (нетитульных) сооружений»;
  • КС-10 «Акт об оценке подлежащих сносу (переносу) зданий, строений, сооружений и насаждений»;
  • КС-17 «Акт о приостановлении строительства»;
  • КС-18 «Акт о приостановлении проектно-изыскательских работ по неосуществленному строительству».

Строительные организации вправе сделать собственные формы. Нужно приложить их к учетной политике, плюс в них должна быть вот эта информация:

  1. Наименование документа.
  2. Дата, когда составили документ.
  3. Название организации, от имени которой составили документ.
  4. Содержание хозяйственной операции.
  5. Измерители хозяйственной операции в натуральном или денежном виде.
  6. Личные подписи и должности лиц, которые ответственны за хозяйственные операции.

В чем фишка обособленных подразделений в строительной сфере

Строительные объекты, которые принадлежат одной и той же компании, без проблем могут находиться в разных уголках страны.

Если в структуре организации есть обособленные подразделения (ОП), то придется:

  • определять специфику учета хозяйственных операций в этих подразделениях;
  • определять лиц, ответственных за составление первичной учетной документации по операциям, осуществленным в данных подразделениях;
  • устанавливать порядок и сроки сдачи первички, следить за тем, чтобы она отражалась в учете.

Чтобы не нарушать НК, руководитель строительной фирмы должен встать на учет там, где находится каждое ОП. В налоговом учете необходимо определить порядок исчисления налоговой базы по налогу на прибыль, который платится по месту, где находится каждое подразделение. 

В учетной политике нужно закрепить, какой показатель — численность работников или расходы на оплату их труда — будет участвовать в расчете доли прибыли каждого подразделения.

А что с учетом расходов, основными средствами?

В строительстве, как мы уже говорили, все сложно. И ошибок наделать в учете легко. И ответственность за оплошности серьезная — может дойти до тюрьмы. 

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