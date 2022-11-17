Самые частые ошибки на УСН в 2022 году

Ошибка 1. Уменьшение налога на страховые взносы
Уменьшать налог можно только на объекте «доходы» — на сумму уплаченных страховых взносов, больничного пособия за первые три дня.
Налог на всю сумму уменьшаете, если вы ИП без сотрудников. Если работники есть, то уменьшаете на 50% исчисленного налога.
Пример
За 2022 год выручка компании «Ромашка»: 10 000 000 рублей. Расходы — 600 000 рублей.
Также компания заплатила обязательные взносы за работников — 800 000 рублей
10 000 000 x 6% = 600 000 — единый налог (его можно уменьшить на сумму страховых взносов не превышающую 50%).
600 000 x 50% = 300 000.
600 000 — 300 000 = 300 000 — это единый налог после уменьшения на страховые взносы.
Итоговая сумма обязательств: 1 100 000 (300 000 + 800 000).
Ошибка 2. Неучтенные доходы
Доходы на вашем объекте попадают в налоговую базу, но есть те, которые проходят мимо, например займы, задаток.
К доходам, которые нужно учитывать относятся:
- доход от безвозмездного использования имущества;
- доход, который получили на УСН, но он относится к деятельности на ПСН;
- доход от взаиморасчета;
- доход, который простили налогоплательщику на УСН.
Ошибка 3. Нарушение правил смены объекта налогообложения
Если вы выбрали один из двух объектов на УСН, то его нельзя сменить в течение года.
Среди ошибок встречаются ситуации, когда предприниматели:
- регистрируют у налоговиков факт того, что деятельность прекращают, и повторно становятся на учет, но с другим объектом;
- указывают в декларации объект, который отличается от того, что в уведомлении.
Не всегда понятно, умышленно ли это сделали или нет. Возможно предприниматель замотался и забыл, какой у него объект — такое тоже бывает.
Если в первом случае решение умышленное — налоговики признают факт перерегистрации незаконной.
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