Кто всех спас в 2023 году

Что ждет бухгалтеров, предпринимателей и кадровиков

Как всегда налоговики приготовили много изменений. Будет новый порядок возмещения НДС из-за того, что введут единый налоговый счет.

Вычеты по НДС можно будет вернуть, только если сальдо на ЕНС положительное.

Изменения в 2023 году зацепят 44-ФЗ — основной закон, который связан с госзакупками. Например, появятся положения об использовании электронных подписей иностранными участниками.

Как подготовиться к изменениям 2023 заранее

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