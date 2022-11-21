Как подготовиться к участию в госзакупках и не наделать ошибок

Три этапа подготовки к госзакупке

Прежде всего, запомните — торги всегда проходят в электронной форме, кроме закупки у единственного поставщика. Чтобы взвесить все риски, сделайте следующее:

Проанализируйте рынок, так вы поймете общую ситуацию. Примите решение. Изучите документы, проверьте, есть ли все разрешения, лицензии, сертификаты. Рассчитайте примерную прибыль. Изучите, какое у заявки должно быть обеспечение, депозит или залог.

Чтобы подать заявку, вы должны открыть специальный счет.

Обеспечение заявки

Обеспечение заявки на участие в тендере — это ваше поручение. Оператор электронной площадки может блокировать на вашем лицевом счете деньги, чтобы обеспечить исполнение заявки. Это от 0,5 до 5% начальной максимальной цены контракта.

Если у вас на счете нет денег, тогда вас снимут с электронного аукциона — оператор автоматически вернет аукционную заявку.

Когда торги прекратятся, будет два варианта:

если вы не победили, деньги разблокируют полностью ;

если победили, спишут 1% от НМЦК закупки (максимум – 5 тысяч). Остаток от обеспечения при этом разблокируют.

Сложно, объясните попроще — как искать закупки и участвовать в аукционах

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