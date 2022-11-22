Какие доходы вы должны учитывать при УСН, чтобы не попасть на штрафы

Доходы, которые учитываются при УСН

Если обратиться к ст.248 НК, то список такой:

доходы от реализации определяемые ст. 249 НК;

внереализационные доходы, определяемые ст. 250 НК.

Если покупатель указал в платежке, что оплата с НДС, вы не должны перечислять НДС в бюджет и учитывать его в доходах. Это ошибка. Налоговики могут прислать требование, почему налог не уплачен — тогда объясните, что счет-фактура не выставлялся.

Как признавать доходы

Признавайте доходы кассовым методом. То есть в день, когда в банк или кассу поступают деньги или другое имущество. Это и есть день получения доходов.

Авансы за поставки товаров или услуг в кассовом методе включайте в налоговую базу в том периоде, когда получили сумму.

Так аванс, который вы получили, отразится в составе доходов в КУДиР.

Если возвращаете аванс покупателю, то на эту сумму производится уменьшение величины доходов, облагаемых налогом при УСН. Это происходит в том периоде, когда вы вернули аванс.

Особенности признания других видов доходов: субсидии, списанная кредиторка, курсовые разницы

Начнем с субсидий. По правилу, субсидию нужно учитывать на дату, когда вы ее получили. Расходы, который вышли за счет субсидии, вы вправе учесть при расчете налога по УСН 15%.

Вот несколько видов субсидий, на которые действует особый порядок учета:

целевой финансирование;

финансовая поддержка по сертификатам, чтобы привлечь трудовые ресурсы;

финансовая поддержка малого и среднего бизнеса;

Полученные средства отражаются в составе доходов пропорционально расходам, фактически осуществленным за счет этого источника.

Если сумма полученных средств финансовой поддержки превысит сумму признанных расходов, фактически осуществленных за счет этого источника, то разница между указанными суммами в полном объеме отражается в составе доходов этого налогового периода.

В результате субсидия облагаться не будет — признанные доходы по ней будут равны расходам.

Сложно, да. В УСН вообще много таких моментов — поэтому разбираемся и объясняем все как можно более понятно.

Курсовые разницы

Компании на УСН вообще не должны делать переоценку имущества по валютной ценности, обязательствам, которые идут в иностранной валюте.

Но если ваша компания покупает или продает иностранную валюту, тогда могут возникнуть отрицательные и положительные курсовые разницы. Это происходит из-за отклонения фактического курса от курса ЦБ.

Еслипродаете валюту по курсу выше или ниже ЦБ, то будет положительная разница, которую вы должны учитывать в доходах.

Если покупаете валюту по курсу выше или ниже ЦБ, то будет отрицательная разница. Ее учитывать в доходах не нужно.

Списанная кредиторка

Внереализационными доходами признаются и доходы в виде кредиторки. Даже если она списана по истечению срока исковой давности .

Не учитывайте списание той кредиторки, которая уже была включена в доходы. Например, полученные авансы в счет предстоящих поставок товаров, услуг, работ.

Как не получить штрафы и избежать проверок от налоговиков

В УСН десятки нюансов, о которых вы еще не знаете. Чтобы работать на упрощенке без визитов из ФНС и доначислений, нужно знать о всех красных флагах и быть готовым к любым форс-мажорам.

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