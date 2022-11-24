Тайм-менеджмент

Как бухгалтеру на удаленке выстроить рабочий день, чтобы не выгореть: три эффективных совета

Некоторые бухаутсорсеры считают, что работа из дома — топ-формат. Но удаленка может принести неприятностей: больная спина, выгорание и даже проблемы с желудком. Разбираемся, как составить грамотный тайм-менеджмент и не навредить себе.

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Как бухгалтеру на удаленке выстроить рабочий день, чтобы не выгореть: три эффективных совета

Совет 1. Выясните, какие у вас «убийцы времени»

Или, как их еще называют, таймкиллеры. Все мы люди, мозг концентрируется на одной задаче два часа, потом уходит в дебри прокрастинации.

Посмотреть сериал, полистать ленту в социальных сетях, пойти внезапно помыть посуду и делать все, только не работу — так мозг переключается, чтобы разгрузиться.

Проанализируйте, что отвлекает вас. Постарайтесь минимизировать это. Например, любите полистать ленту — отложите телефон подальше. Попросите родственников ограничить доступ к телефону во время работы (конечно, не стоит так делать, если вы с заказчиком постоянно на связи).

Звучит тавтологично, но советуем убить «убийц времени» — так времени на работу будет больше, сможете успевать все по срокам и не засиживаться допоздна.

Совет 2. Делайте регулярные перерывы и не забывайте о еде

Из первого совета складывается впечатление, что «Клерк» за 150% продуктивности и работу в режиме нон-стоп. Это не так, потому что вредно для здоровья.

Работаете за компьютером — делайте перерывы каждый час хотя бы по 2—5 минут. Встаньте, выполните пару упражнений для спины, расслабьте глаза

Если батрачить и не разгибать спину, остеохондроз или межпозвоночная грыжа станет вашим спутником жизни гораздо быстрее, чем думаете.

Не забывайте о питании. Время на часах уже 17:00, а вы за весь день позавтракали бутербродом с чаем — это не здорово.  

Если организм просит еды — не забивайте на просьбу. Иначе последствия будут похуже. Например, тот же хронический гастрит — по врачам набегаетесь, денег на лечение потратите.

Завтракайте, обедайте и ужинайте в одно и то же время — желудок скажет вам спасибо.

Совет 3. Разбейте рабочие задачи на блоки

Этот совет позволит выстроить рабочий день по важности задач. Смысл блоков в группировке однотипных задач. Так получится их выполнять быстрее и легче. Три блока:

  • буферный;
  • фокусный;
  • свободный.

В буферный заносите звонки, переписки, мелкие задачи, планерки, отчеты.

В фокусный добавляете объемные и плановые задачи. И концентрируетесь только на одной. Не отвлекайтесь на другие. 

В свободный заносите обучение, поездки. 

Закладывайте на каждый блок два-три часа. Потом делайте перерыв. Рабочий день будет выглядеть примерно так:

Как раз в перерывы ешьте, упражняйтесь и отдыхайте от задач. 

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