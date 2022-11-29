Управленческий учет

Лайфхак для бухгалтеров: как правильно структурировать расходы

Бизнесу нужны цифры по доходам и расходам, чтобы грамотно оптимизировать бюджет компании. Поговорим о прямых и косвенных расходах, как их собрать в кучу, получить адекватные данные и посчитать валовую прибыль организации.

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Лайфхак для бухгалтеров: как правильно структурировать расходы

Что делать, какие данные приносить директору

Сначала сгруппируйте доходы компании и уже тогда переходите к расходам. Предположим, с доходами вы закончили — данные корректные. 

Вот у вас две составляющие — доходы и расходы. Состыкуйте их — тогда анализировать доходность бизнеса будет в разы проще.

Классификация расходов должна быть пригодной для анализа. Не делайте ее только ради самой классификации — это путь в никуда. Что нужно для адекватной классификации:

  1. Выпишите все расходы организации, вообще все. 
  2. Подойдите к руководителю со списком и уточните, какие статьи расходов ему важны.
  3. Пропишите, что относится к прочим расходам, чтобы не забыть.

Крупные статьи расходов — это зарплата, если в компании большой фонд оплаты труда. Или стоимость закупки товаров, если у вас оптовая или розничная торговля.

Когда вы получаете компактный список доходов и расходов, самое время посчитать валовую прибыль компании.

Как посчитать валовую прибыль 

Если у организации больше одного направления, разделите расходы на прямые и косвенные.

Они находятся на разных счетах учета. Распределить расходы на прямые и косвенные лучше самому бухгалтеру, потому что для руководителей в этих словах нет смысла. Берите весь перечень расходов и делите на две части. 

Чтобы определить, к какому типу относятся расходы, ответьте себе на вопрос, можете ли вы этот расход отнести к конкретному направлению деятельности компании. Если да — прямой расход, если направление определить нельзя — косвенный. 

В управленке валовая прибыль определяется на основании прямой себестоимости. То есть вы берете доходы от конкретного направления, вычитаете из него прямые расходы – это будет валовая прибыль компании.

Как структурировать доходы и грамотно внедрить управленку в организацию

В структурировании доходов нельзя просто взять выручку компании и заявить, что компания доходная. Там начинается свистопляска с финансовым анализом.

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