Когда и по каким правилам проводят аукционы по 44-ФЗ

Как проходит электронный аукцион

Электронный аукцион нужен, чтобы выбрать поставщика или исполнителя. Торги проводят на специальном сайте, побеждает тот, кто предложит меньшую цену за контракт.

Происходит это так: торги стартуют с начальной максимальной цены контракта (НМЦК) и дальше ставки идут на понижение «шага аукциона» — от 0,5 до 5%.

НМЦК заказчик выбирает сам и подает соответствующие извещение на площадку.

Когда проходит аукцион

В 2022 году внесли пару изменений в закон. Теперь аукцион начинается через два часа после того, как закончился срок для подачи заявок на участие.

Если вы участвуете в аукционе, помните: время начала зависит от вашего часового пояса.

Вы можете предложить цену на аукционе, которая не зависит от «шага аукциона», но для этого вы должны соблюдать три требования по ст.68 закона №44-ФЗ:

Цена равна той, которую вы уже ранее подавали, либо она выше или равна нулю. Цена ниже, чем текущая НМЦК, сниженная в пределах «шага аукциона». Цена ниже, чем НМЦК, если она подана участником аукциона.

Время предложений и технические сбои

Время приема предложений о цене контракта — 4 минуты от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта

Также дается 10 минут после того, как предложили последнюю цену. Если за 10 минут никто не подал предложения о более низкой цене контракта, то аукцион завершается.

Если на электронной площадке случился сбой, ФАС рекомендует во время закупки использовать ГИС «Независимый регистратор» — он есть на сайте ЕИС.

Вы можете отправить данные в ФАС, если из-за технического сбоя вы пострадали и даже проиграли аукцион. Правда, снимки экранов не подойдут — это не доказательство.

Как видите, проведение аукциона — особенный процесс. Чтобы в нем не запутаться, быть готовым к неприятностям, нужно изучить нюансы.

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