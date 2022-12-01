УСН

Рискованные схемы на УСН, которые лучше не использовать

Разберем пять самых опасных и расскажем как спастись от обвинений в незаконном дроблении.

Версия для печати
Рискованные схемы на УСН, которые лучше не использовать

За какие схемы на УСН вы поплатитесь штрафами и, возможно, тюрьмой

Выбрали самые опасные, записывайте:

  1. Необоснованное разделение выручки.
  2. Вывод персонала на юрлицо/ИП.
  3. Вывод ОС на отдельное юрлицо.
  4. Реализация или закупка через агента.
  5. Искусственное дробление бизнеса.

На последнем пункте остановимся подробнее. Разберем основные признаки, по которым налоговики раскрывают схему.

  • разделение потоков выручки с УСН и НДС;
  • единый производственный процесс;
  • общее имущество, персонал, товарный знак;
  • единый административный центр (одно лицо, IP-адрес и т. д.);
  • фиктивный документооборот;
  • отсутствие деловой цели.

Как защитить себя от обвинений в дроблении, если у вас не было злого умысла

Держите методы защиты, если вам предъявляют претензии в незаконном дроблении бизнеса

а) докажите, что участники группы независимы друг от друга;

б) объясните, что участники используют свои склады, офисысами заключают с арендодателями договоры.

в) покажите налоговикам, что каждое общество ведет самостоятельный учет.

г) докажите, что у каждой группы есть обоснованная деловая цель.

д) есть и другой метод — изучить коллекцию по защите при дроблении бизнеса от «Клерка».

Мы добавили 5 онлайн-курсов, 11 вебинаров от экспертов. Внутри темы, которые касаются признаков дробления, защиты от него и всех особенностях, которые стоит знать.

Сможете противостоять давлению налоговиков при проверках. Узнаете о всех безопасных схемах дробления.

За каждый курс и вебинар получите сертификат образовательного центра «Клерк». Это докажет ваш профессионализм.

Клерк
Клерк
Весь для бухгалтера

Материальная помощь

Материальная помощь работнику: как оформить и провести в учете

Материальная помощь – действенный инструментов поддержки сотрудников. Выплаты могут быть по любым основаниям, однако налоговые льготы можно получить только при выплатах при рождении ребенка и в чрезвычайных обстоятельствах. Подробнее об оформлении и учете материальной помощи.

Материальная помощь работнику: как оформить и провести в учете

Повышение квалификации

На сайте ФНС теперь можно перевести в PDF ещё больше документов

В сервисе налоговой увеличили количество электронных документов, которые можно бесплатно перевести в удобный для чтения формат PDF. Туда включили транспортную накладную, сопроводительную ведомость и заказ-наряд.

На сайте ФНС теперь можно перевести в PDF ещё больше документов

Мероприятия

Разместить
Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Социальные пособия

Как будут считать пособие для безработных в 2023 году

Кабмин утвердил размеры минимального и максимального размера пособий по безработице на следующий, 2023 год. постановление от 14.11.22 № 2046), которые равны предыдущим показателям (утв. постановлением от 15.11.21 № 1940).

Как будут считать пособие для безработных в 2023 году
Читать еще