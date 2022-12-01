Рискованные схемы на УСН, которые лучше не использовать

За какие схемы на УСН вы поплатитесь штрафами и, возможно, тюрьмой
Выбрали самые опасные, записывайте:
- Необоснованное разделение выручки.
- Вывод персонала на юрлицо/ИП.
- Вывод ОС на отдельное юрлицо.
- Реализация или закупка через агента.
- Искусственное дробление бизнеса.
На последнем пункте остановимся подробнее. Разберем основные признаки, по которым налоговики раскрывают схему.
- разделение потоков выручки с УСН и НДС;
- единый производственный процесс;
- общее имущество, персонал, товарный знак;
- единый административный центр (одно лицо, IP-адрес и т. д.);
- фиктивный документооборот;
- отсутствие деловой цели.
Как защитить себя от обвинений в дроблении, если у вас не было злого умысла
Держите методы защиты, если вам предъявляют претензии в незаконном дроблении бизнеса
а) докажите, что участники группы независимы друг от друга;
б) объясните, что участники используют свои склады, офисы, сами заключают с арендодателями договоры.
в) покажите налоговикам, что каждое общество ведет самостоятельный учет.
г) докажите, что у каждой группы есть обоснованная деловая цель.
д) есть и другой метод — изучить коллекцию по защите при дроблении бизнеса от «Клерка».
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