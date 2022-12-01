Рискованные схемы на УСН, которые лучше не использовать

За какие схемы на УСН вы поплатитесь штрафами и, возможно, тюрьмой

Выбрали самые опасные, записывайте:

Необоснованное разделение выручки. Вывод персонала на юрлицо/ИП. Вывод ОС на отдельное юрлицо. Реализация или закупка через агента. Искусственное дробление бизнеса.

На последнем пункте остановимся подробнее. Разберем основные признаки, по которым налоговики раскрывают схему.

разделение потоков выручки с УСН и НДС;

единый производственный процесс;

общее имущество, персонал, товарный знак;

единый административный центр (одно лицо, IP-адрес и т. д.);

фиктивный документооборот;

отсутствие деловой цели.

Как защитить себя от обвинений в дроблении, если у вас не было злого умысла

Держите методы защиты, если вам предъявляют претензии в незаконном дроблении бизнеса

а) докажите, что участники группы независимы друг от друга;

б) объясните, что участники используют свои склады, офисы, сами заключают с арендодателями договоры.

в) покажите налоговикам, что каждое общество ведет самостоятельный учет.

г) докажите, что у каждой группы есть обоснованная деловая цель.

д) есть и другой метод — изучить коллекцию по защите при дроблении бизнеса от «Клерка».

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