Что должен сделать каждый бухгалтер в конце года

Что вообще происходит?

Наша любимая (конечно же нет) годовая отчетность набирает обороты. Применять пять ФСБУ придется и отвертеться от них не получится. Ну за исключением тех моментов, когда ваша организация может их не применять.

Другое крупное изменение, которое коснется годового отчета по налогу на прибыль — его нужно будет сдать уже по новой форме до 25 марта 2023 года.

Ещё одна головная боль — единый налоговый платеж, который сдвинет с января сроки сдачи деклараций и уплаты налоговых платежей. С 2023 года нужно отчитываться не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным.

Что сделать до Нового года, чтобы не сойти от всего этого с ума

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налоге на прибыль,

НДС,

НДФЛ,

налоге на имущество,

страховых взносах,

изменениях в учете и налогах на 2023 год,

После курса вы получите сразу три документа:

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