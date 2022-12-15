Бухгалтерская отчетность

Что должен сделать каждый бухгалтер в конце года

Взгляните на календарь — уже 15 декабря. Вместо того, чтобы расслабиться, нужно готовиться к годовой отчетности. Напоминаем, что вы должны сделать, чтобы встретить Новый год без нервного тика.

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Что должен сделать каждый бухгалтер в конце года

Что вообще происходит?

Наша любимая (конечно же нет) годовая отчетность набирает обороты. Применять пять ФСБУ придется и отвертеться от них не получится. Ну за исключением тех моментов, когда ваша организация может их не применять.

Другое крупное изменение, которое коснется годового отчета по налогу на прибыль — его нужно будет сдать уже по новой форме до 25 марта 2023 года.

Ещё одна головная боль — единый налоговый платеж, который сдвинет с января сроки сдачи деклараций и уплаты налоговых платежей. С 2023 года нужно отчитываться не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным.

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