Как работать из дома и не выгорать: лайфхаки для тех, кто не в найме

Лайфхак 1. Усмирите таймкиллеров
Первый камень преткновения между вами и продуктивной работой — убийцы времени. Они преследуют нас везде и работа не исключение.
Полистать ленту новостей в соцсетях, глянуть новый сериал, проверить почту — это то, что не приносит результата в работе, но очень удовлетворяет другие наши потребности.
Резко избавляться от них не нужно — это только принесет вам дискомфорт и вы еще больше приблизите себя к выгоранию.
Лучшее решение — сделать для себя установку: «Выполню задачу по работе, тогда 5 минут полистаю ленту соцсетей».
Превратите таймкиллеров в поощрение для себя за хорошую работу. Так вы получите дополнительный стимул закончить ее пораньше, чтобы посмотреть любимый сериал.
Лайфхак 2. Регулярно делайте физические упражнения и правильно питайтесь
Сидеть за компьютером по 12 часов без перерывов и работать как не в себя — это не круто. Грустный,
полумертвый, непродуктивный бухгалтер на аутсорсе вряд ли сделает заказчика счастливее. Делайте упражнения для спины и глаз.
Помните о питании. Не есть целый день или перекусить только бутерброд с маслом — прямой путь к хроническому гастриту или заболеваниям похуже.
Завтракайте, обедайте и ужинайте в одно время — желудок поблагодарит вас и даст энергии для продуктивной работы.
Лайфхак 3. Введите систему «блоков» для рабочих задач
Смысл блоков в группировке однотипных задач. С помощью них получится выполнять работу быстрее и легче. Вот три блока:
буферный;
фокусный;
свободный.
В буферный заносите звонки, переписки, мелкие задачи, планерки, отчеты.
В фокусный добавляете объемные и плановые задачи. И концентрируетесь только на одной. Не отвлекайтесь на другие.
В свободный заносите обучение, поездки.
Тратьте на блок два-три часа. Потом делайте перерыв (о их важности мы уже писали). Рабочий день по этой схеме выглядит примерно так:
Лайфхак 4. Улучшите свои аутсорсинговые навыки
Прокачать себя, стать продуктивнее, зарабатывать больше — мечта почти каждого бухгалтера.
С этим поможет «Клерк» и наш курс «Бухгалтер на аутсорсе: полный мануал для выхода из найма».
Вот темы, которые вы изучите на курсе вместе с профессиональными преподавателями:
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как составить грамотный прайс-лист;
как общаться с заказчиками так, чтобы с вами хотели сотрудничать;
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