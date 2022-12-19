Тайм-менеджмент

Как работать из дома и не выгорать: лайфхаки для тех, кто не в найме

Бухгалтерский аутсорс — работа из дома в уютном кресле, мягких тапочках и с хорошим настроением. Но бывают переработки, срывы сроков по задачам и психи. Делимся жизненными лайфхаками, как не выгореть и работать продуктивнее.

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Как работать из дома и не выгорать: лайфхаки для тех, кто не в найме

Лайфхак 1. Усмирите таймкиллеров

Первый камень преткновения между вами и продуктивной работой — убийцы времени. Они преследуют нас везде и работа не исключение.

Полистать ленту новостей в соцсетях, глянуть новый сериал, проверить почту — это то, что не приносит результата в работе, но очень удовлетворяет другие наши потребности.

Резко избавляться от них не нужно — это только принесет вам дискомфорт и вы еще больше приблизите себя к выгоранию.

Лучшее решение — сделать для себя установку: «Выполню задачу по работе, тогда 5 минут полистаю ленту соцсетей».

Превратите таймкиллеров в поощрение для себя за хорошую работу. Так вы получите дополнительный стимул закончить ее пораньше, чтобы посмотреть любимый сериал.

Лайфхак 2. Регулярно делайте физические упражнения и правильно питайтесь 

Сидеть за компьютером по 12 часов без перерывов и работать как не в себя — это не круто. Грустный, полумертвый, непродуктивный бухгалтер на аутсорсе вряд ли сделает заказчика счастливее. Делайте упражнения для спины и глаз.

Помните о питании. Не есть целый день или перекусить только бутерброд с маслом — прямой путь к хроническому гастриту или заболеваниям похуже.

Завтракайте, обедайте и ужинайте в одно время — желудок поблагодарит вас и даст энергии для продуктивной работы.

Лайфхак 3. Введите систему «блоков» для рабочих задач

Смысл блоков в группировке однотипных задач. С помощью них получится выполнять работу быстрее и легче. Вот три блока:

  • буферный;

  • фокусный;

  • свободный.

В буферный заносите звонки, переписки, мелкие задачи, планерки, отчеты.

В фокусный добавляете объемные и плановые задачи. И концентрируетесь только на одной. Не отвлекайтесь на другие. 

В свободный заносите обучение, поездки. 

Тратьте на блок два-три часа. Потом делайте перерыв (о их важности мы уже писали). Рабочий день по этой схеме выглядит примерно так:

Лайфхак 4. Улучшите свои аутсорсинговые навыки

Прокачать себя, стать продуктивнее, зарабатывать больше — мечта почти каждого бухгалтера. 

С этим поможет «Клерк» и наш курс «Бухгалтер на аутсорсе: полный мануал для выхода из найма».

Вот темы, которые вы изучите на курсе вместе с профессиональными преподавателями:

  • кому, как и где продавать бухгалтерские услуги;

  • как составить грамотный прайс-лист;

  • как общаться с заказчиками так, чтобы с вами хотели сотрудничать;

  • какой налоговый режим для аутсорса лучше выбрать;

  • как вырасти до управленца и масштабировать прибыль;

  • как управлять своим временем и не задерживаться на работе.

Сможете вживую пообщаться с экспертами, получите официальное удостоверение на 72 ак. часа — внесем в госреестр ФИС ФРДО и отправим вам по почте.

Вы получите уникальные навыки, которые помогут стать востребованным аутсорсером на рынке и завоевать больших клиентов.

Новый поток курса — уже скоро. Мест осталось меньше 30 — успейте забронировать место.

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