Три метода, чтобы вести управленческий учет в 2023 году

Метод 1. Параллельный учет

Его выбирают, когда объем «серых» сделок в компании высокий. В бухучете при этом просто нет информации, чтобы сформировать корректные бюджеты доходов и расходов, ОДДС, управленческого баланса.

Но бывают и другие случаи. Например, управленцам нужна высокая оперативность, что нет смысла ждать, пока хозяйственные операции отразят в бухучете. Поэтому проще вносить информацию независимо, не по первичке.

Параллельный учет не ведет бухгалтер. Это обязанность финансового директора, аналитика или экономиста. Этот специалист может консультироваться с бухгалтерами и брать у них данные, но, при параллельном учете, данные с бухучетом не совпадут никогда.

Автоматизировать метод нельзя.

Метод 2. Корректировки и трансформации

Метод хорош тогда, когда компания работает по-белому, но есть контрагенты, доходы, расходы по которым учитывать надо не всегда в полной сумме.

Плюсом нужно отражать доходы и расходы быстрее, чем поступает первичка. В этом способе управленческий учет опирается на данные бухгалтерского, но с формализованными корректировками.

По этому методу управленческим учетом может заниматься бухгалтер, финансист, либо оба. Например, главбух и финдир ежедневно обсуждают корректировки и формируют бюджеты и управленческую отчетность. Бухгалтеру потребуются знания бюджетирования.

Метод можно автоматизировать. Но ручной работы будет много.

Метод 3. Управленческие отчеты

В этом случае компания ведет только бухучет и для управленцев формируют специальные отчеты.

Метод подходит компаниям, которые работают по-белому и бухгалтерия способна быстро фиксировать все хозяйственные операции.

Учетная политика компании должна максимально соответствовать интересам директора и собственников — ПБУ и ФСБУ позволяют сделать тонкую настройку.

Такой управленческий учет ведет бухгалтер. Ему нужны глубокие знания не только о бюджетировании, но и о формировании учетной политики, и нюансах стандартов бухучета.

Метод можно полностью автоматизировать.

И как этому научиться?

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