Бухгалтерский аутсорсинг

Какая ответственность и штрафы вас ждут, если вы решили открыть бухгалтерский бизнес

Масштабирование для бухгалтера — это здорово, но также важно помнить о том, какие последствия будут, если нарушите закон. Разберем случаи как с ООО и ИП.

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Какая ответственность и штрафы вас ждут, если вы решили открыть бухгалтерский бизнес

Какие виды ответственности могут вас ждать 

  1. Ответственность самого юрлица. ООО несет ответственность по всем своим обязательствам и долгам.

  2. Ответственность учредителей ООО. Их, как и руководителей тоже могут наказать по долгам ООО, но в виде субсидиарки.

Если 5–7 лет назад мы говорили о субсидиарке как о страшилке, то теперь количество таких дел увеличивается вдвое каждый год.

В арбитражной практике чаще всего контролирующими должника лицами (КДЛ) признают руководителей, главбухов, финансовых директоров, акционеров.

У ИП рисков гораздо больше. Там имущество не делится на личное и на то, что используется в бизнесе. Поэтому, если дело дойдет до взыскания долгов, то арест наложат как на счета ИП, так и на остальное имущество.

Что по штрафам для ИП и ООО

Когда создаете ООО, знайте, что ответственность у юрлица выше, чем у ИП.

Уголовная ответственность для руководителей организаций также более серьезная, чем для ИПшников. Так что, если думаете открыть бухфирму, взвесьте все «за» и «против».

Как поступить, чтобы проблем было меньше

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