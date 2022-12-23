Какая ответственность и штрафы вас ждут, если вы решили открыть бухгалтерский бизнес

Какие виды ответственности могут вас ждать

Ответственность самого юрлица. ООО несет ответственность по всем своим обязательствам и долгам. Ответственность учредителей ООО. Их, как и руководителей тоже могут наказать по долгам ООО, но в виде субсидиарки.

Если 5–7 лет назад мы говорили о субсидиарке как о страшилке, то теперь количество таких дел увеличивается вдвое каждый год.

В арбитражной практике чаще всего контролирующими должника лицами (КДЛ) признают руководителей, главбухов, финансовых директоров, акционеров.

У ИП рисков гораздо больше. Там имущество не делится на личное и на то, что используется в бизнесе. Поэтому, если дело дойдет до взыскания долгов, то арест наложат как на счета ИП, так и на остальное имущество.

Что по штрафам для ИП и ООО

Когда создаете ООО, знайте, что ответственность у юрлица выше, чем у ИП.

Уголовная ответственность для руководителей организаций также более серьезная, чем для ИПшников. Так что, если думаете открыть бухфирму, взвесьте все «за» и «против».

Как поступить, чтобы проблем было меньше

Мы в «Клерке» создали курс специально для бухаутсорсеров — там рассказываем, как зарабатывать на этом хорошие деньги и не вести при этом 10 компаний за 25 тысяч (а бывает и такое).

Темы, которые вы изучите на курсе вместе с преподавателями-экспертами:

кому, как и где продавать бухгалтерские услуги;

как составить грамотный прайс-лист;

как общаться с заказчиками так, чтобы с вами хотели сотрудничать;

какой налоговый режим для аутсорса лучше выбрать;

как вырасти до управленца и масштабировать прибыль;

как управлять своим временем и не задерживаться на работе.

Получите официальное удостоверение на 72 ак. часа — внесем в госреестр ФИС ФРДО и отправим по почте.

Сможете выстроить свою собственную компанию, нанять сотрудников и выйти на «дорогих» клиентов.