Какая ответственность и штрафы вас ждут, если вы решили открыть бухгалтерский бизнес

Какие виды ответственности могут вас ждать
Ответственность самого юрлица. ООО несет ответственность по всем своим обязательствам и долгам.
Ответственность учредителей ООО. Их, как и руководителей тоже могут наказать по долгам ООО, но в виде субсидиарки.
Если 5–7 лет назад мы говорили о субсидиарке как о страшилке, то теперь количество таких дел увеличивается вдвое каждый год.
В арбитражной практике чаще всего контролирующими должника лицами (КДЛ) признают руководителей, главбухов, финансовых директоров, акционеров.
У ИП рисков гораздо больше. Там имущество не делится на личное и на то, что используется в бизнесе. Поэтому, если дело дойдет до взыскания долгов, то арест наложат как на счета ИП, так и на остальное имущество.
Что по штрафам для ИП и ООО
Когда создаете ООО, знайте, что ответственность у юрлица выше, чем у ИП.
Уголовная ответственность для руководителей организаций также более серьезная, чем для ИПшников. Так что, если думаете открыть бухфирму, взвесьте все «за» и «против».
Как поступить, чтобы проблем было меньше
Мы в «Клерке» создали курс специально для бухаутсорсеров — там рассказываем, как зарабатывать на этом хорошие деньги и не вести при этом 10 компаний за 25 тысяч (а бывает и такое).
Темы, которые вы изучите на курсе вместе с преподавателями-экспертами:
кому, как и где продавать бухгалтерские услуги;
как составить грамотный прайс-лист;
как общаться с заказчиками так, чтобы с вами хотели сотрудничать;
какой налоговый режим для аутсорса лучше выбрать;
как вырасти до управленца и масштабировать прибыль;
как управлять своим временем и не задерживаться на работе.
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Сможете выстроить свою собственную компанию, нанять сотрудников и выйти на «дорогих» клиентов.