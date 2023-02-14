Как бухгалтерам на аутсорсе работать в личном кабинете Росфинмониторинга

Как создать личный кабинет в Росфинмониторинге (РФМ)

Вот пошаговая инструкция:

Шаг 1. Зайдите на оф. сайт ведомства: fedsfm.ru

Шаг 2. Перейдите в пункт «Личный кабинет», выберите форму регистрации: как юрлицо или физлицо.

путь к кнопке ЛП на сайте

выбор формы регистрации с ЭЦП

Шаг 3. Заполните заявку с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Указываете все нужные данные. Если вы юрлицо, выбираете пункт, что вы оказываете бухуслуги. Тот же пункт будет, если вы физлицо или ИП.

заполнение заявки

Шаг 4. Подпишите заявку ЭЦП.

Отправляете заявку и ждете одобрения. Позже у вас будет логин и пароль, по которому вы войдете в ЛК.

Ура, кабинет создали, а дальше-то что?

Дальше руководителю нужно назначить специальное должностное лицо (СДЛ) или стать им самим. Пройти обучение и инструктаж по программе для предупреждения отмывания денег.

Обучение можно пройти удаленно у компании, которая имеет на это лицензию по 115-ФЗ. Позже вы пройдете тест и получите свидетельство — оно будет действовать три года.

Важно назначить сотрудника в тот же день, когда вы разработали правила внутреннего контроля, кстати о них.

Что еще за правила внутреннего контроля

ПВК — большой документ, который вы должны составить на бумаге или электронно. Как его составлять для обслуживающих бухгалтерий, смотрите в постановлении Правительства РФ № 1188 от 14.07.2021.

Имейте ввиду, правила обновляются часто из-за изменений в законах, которые касаются ПОД/ФТ, только в 2022 году было 8 редакций.

Указываете в ПВК то, как вы:

Выявляете рискованные операции. Обучаете сотрудников по ПОД/ФТ. Управляете рисками по 115-ФЗ. Идентифицируете клиентов.

Что нужно делать в ЛК Росфинмониторинга

Список того, что вам предстоить делать регулярно:

смотреть за обновлением списков организаций и физлиц, которые считаются экстремистами и террористами;

мониторить своих клиентов, чтобы их не было в подобных списках;

контролировать размещаемые информационные письма, риски ПОД/ФТ;

размещать новые редакции ВПК;

вовремя обновлять реквизиты компании (смена юрлица и прочее);

проходить тесты от РФМ 2-3 раза в год.

Вы должны проверять своих клиентов и составлять анкеты

До того, как взять клиента на обслуживание, вы должны его проверить по перечню из РФМ.

Потом составить анкету (но не школьную, как в детстве) — она будет храниться у вас, пока вы работаете с клиентом и потом дополнительно 5 лет. В ней будет уровень риска клиента и его данные.

Не хотите этим заниматься — вас оштрафуют

Не будете исполнять требования 115-ФЗ — ждите проверку, предупреждение и штраф.

Штраф от 50 до 100 тыс. рублей.

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