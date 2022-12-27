Как сэкономить налоги на дроблении бизнеса

Дробление — путь в светлое будущее?
Платить меньше налогов можно по-разному. Есть незаконные методы — о них говорить мы не будем.
Налоговики и следователи не спят, внимательно следят за дроблением. Бухгалтеры перешептываются, как не попасть впросак и законно решить проблему.
На помощь приходит структуризациябизнеса (ее еще называют дроблением). Компанию «расщепляют» на небольшие ИП, ООО. Дальше можно выбрать спецрежимы налогообложения, и сэкономить. Но есть нюансы, куда уж без них.
У структурирования бизнеса должна быть деловая цель, экономическое обоснование. Только ради экономии на налогах провести его не получится.
Не сможете доказать деловую цель — тогда вас ждут огромные штрафы и возможная уголовка. Всё ляжет на плечи собственника, директора, главбуха. Поэтому вы обязаны разбираться в инструментах структурирования.
Как структурировать бизнес законно и платить меньше налогов
Все лайфхаки, инструкции по этому непростому делу мы поместили в коллекцию «Клерка» по дроблению бизнеса. Рассказываем, что там будет:
5 онлайн-курсов;
11 вебинаров в записи;
сертификаты о том, что вы прошли обучение.
Сможете легально разделить бизнес, выбрать удобные спецрежимы и сэкономить на налогах.