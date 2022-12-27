Как сэкономить налоги на дроблении бизнеса

Дробление — путь в светлое будущее?

Платить меньше налогов можно по-разному. Есть незаконные методы — о них говорить мы не будем.

Налоговики и следователи не спят, внимательно следят за дроблением. Бухгалтеры перешептываются, как не попасть впросак и законно решить проблему.

На помощь приходит структуризациябизнеса (ее еще называют дроблением). Компанию «расщепляют» на небольшие ИП, ООО. Дальше можно выбрать спецрежимы налогообложения, и сэкономить. Но есть нюансы, куда уж без них.

У структурирования бизнеса должна быть деловая цель, экономическое обоснование. Только ради экономии на налогах провести его не получится.

Не сможете доказать деловую цель — тогда вас ждут огромные штрафы и возможная уголовка. Всё ляжет на плечи собственника, директора, главбуха. Поэтому вы обязаны разбираться в инструментах структурирования.

Как структурировать бизнес законно и платить меньше налогов

Все лайфхаки, инструкции по этому непростому делу мы поместили в коллекцию «Клерка» по дроблению бизнеса. Рассказываем, что там будет:

5 онлайн-курсов;

11 вебинаров в записи;

сертификаты о том, что вы прошли обучение.

Сможете легально разделить бизнес, выбрать удобные спецрежимы и сэкономить на налогах.