Дробление бизнеса

Как сэкономить налоги на дроблении бизнеса

Если все делать по закону, то за дробление вас не накажут. Что нужно сделать, чтобы не навлечь на себя гнев налоговой — читайте в статье.

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Как сэкономить налоги на дроблении бизнеса

Дробление — путь в светлое будущее?

Платить меньше налогов можно по-разному. Есть незаконные методы — о них говорить мы не будем. 

Налоговики и следователи не спят, внимательно следят за дроблением. Бухгалтеры перешептываются, как не попасть впросак и законно решить проблему. 

На помощь приходит структуризациябизнеса (ее еще называют дроблением). Компанию «расщепляют» на небольшие ИП, ООО. Дальше можно выбрать спецрежимы налогообложения, и сэкономить. Но есть нюансы, куда уж без них.

У структурирования бизнеса должна быть деловая цель, экономическое обоснование. Только ради экономии на налогах провести его не получится.

Не сможете доказать деловую цель — тогда вас ждут огромные штрафы и возможная уголовка. Всё ляжет на плечи собственника, директора, главбуха. Поэтому вы обязаны разбираться в инструментах структурирования. 

Как структурировать бизнес законно и платить меньше налогов

Все лайфхаки, инструкции по этому непростому делу мы поместили в коллекцию «Клерка» по дроблению бизнеса. Рассказываем, что там будет:

  • 5 онлайн-курсов;

  • 11 вебинаров в записи;

  • сертификаты о том, что вы прошли обучение.

Сможете легально разделить бизнес, выбрать удобные спецрежимы и сэкономить на налогах.

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