Обзоры для бухгалтера

ЕНП в 2023 году: бухгалтеры в шоке / БухТуб

Дед Мороз приходит ко всем бухгалтерам, Артемий зачем-то раздевается, в Клерке прямо в офисе идет снег (ну хоть где-то). Принесли вам под елочку последний БухТуб 2022 года.

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🔥Грандиозное объединение ПФР и ФСС несется со скоростью бешеного поезда. Главное, что оно меняет – это виды и формы отчетности. Например, форма ЕФС-1 заменит СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, 4-ФСС, ДСВ-3. Эту форму наконец-то утвердили.

🔥Уехали? Возвращайтесь. Россиянам за рубежом хотят запретить удаленно работать с российскими компаниями. Пока речь не про всех, а про «перечень специальностей». Но уже можно готовиться к письму шефа в духе «у тебя месяц, чтобы вернуться, или ты уволен».

Законопроект официально не одобрили в Минцифры: там открыто сказали, что в IT кадры надо беречь, а такие меры по ним только ударят.

🔥Единый налоговый платеж (сколько можно, боже) еще не заработал, а его уже исправляют. В Думе приняли поправки к некоторым деталям системы. Так, например, в справках к форме 6-НДФЛ (бывших 2-НДФЛ) не будет данных об уплаченном налоге.

Рубрика «Объяснялки»

Расскажу, что и почему надо знать про форму ЕФС-1, которую надо будет сдавать в будущий Социальный фонд России.

Во-первых, утвердили электронный формат этой отчетности. Показать ее мы вам не можем, потому что в постановлении с форматом... 212 страниц. (Просто треш!) Там прописаны, в том числе, коды. Например, кодов причин увольнения около 400.

Как мы уже сказали выше, ЕФС-1 заменяет:

  • СЗВ-ТД;

  • СЗВ-СТАЖ;

  • 4-ФСС;

  • ДСВ-3.

Ну и последнее важное примечание: сдавать отчетность за 2022 год надо будет еще по старым формам!

🔥Госдума опубликовала громкий заголовок: дескать, собирать биометрические данные россиян принудительно запретили.

Дело-то хорошее, подумали мы и познакомились с принятым законом. Что мы там нашли? Запрет на принудительный сбор? Да. Наказание, если собрали данные принудительно? Нет! Такую ответственность собираются «ввести позже». Вот и выходит, что принудительно не собирайте, но наказывать за это не будем.

🔥Наконец, с 2023 года заработает новое детское пособие. Заявления на него принимают уже с 28 декабря (ну если не лягут Госуслуги).

С пособием случилась «перераспределялочка»: кто-то – например, беременные – будут получать пособие больше. А кто-то – например, родители детей до трех лет – может и вообще ничего не получить. Ибо критерии «нуждаемости», мягко говоря, пересмотрели. Теперь для получения пособия надо быть победнее.

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