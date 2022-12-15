Детские пособия

С 28 декабря начнут принимать заявления на новое детское пособие

С 1 января 2023 года вступит в силу закон о новом «ежемесячном пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка». Но подать на него заявление можно будет уже с 28 декабря.

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Об этом объявил глава Минтруда Антон Котяков.

После 1 января все поступившие заявления с портала будут переданы в новый Социальный фонд для рассмотрения, и первые выплаты придут семьям уже в январе.

Кроме того, подать заявление можно будет и на бумаге в отделениях Соцфонда либо в МФЦ начиная с 9 января 2023 года.

Напомним, новое пособие заменит собой 5 ныне действующих. Можно будет выбрать, какое пособие получать – по старым правилам или по новым.

Например, беременным с очень низким доходом выгоднее получать новое пособие, семье с ребенком до 3 лет и средним доходом – выгоднее старые правила.

Но на детей, рожденных с 01.01.2023 года, выбора не будет. Пособие на них будет только по новым правилам.

Подробно о новом пособии читайте в статье «Новое детское пособие с 2023 года: кто-то получит больше, чем раньше, а кто-то – вообще ничего не получит».

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