К кому налоговая приедет с проверкой в 2023 году

По каким критериям налоговая решит, что пора вас навестить

Выборка у сотрудников ФНС состоит из более чем 20 пунктов. Все перечислять не будем, остановимся на главных.

Итак, держите топ-7 причин, которые приведут вас к ВНП:

Низкая налоговая нагрузка по ОКВЭД. Налоговики во время предпроверочного анализа смотрят, достигает ли ваша компания определенного уровня налоговой нагрузки. Нет — ждите проверку. Отражение убытков на протяжении нескольких налоговых периодов. Если фирма терпит убытки, тогда возникает вопрос о ее рентабельности. Налоговики смотрят, искусственно ли вызваны эти убытки, присутствует ли деловая цель. Выплата серой зарплаты. Если до сих пор выдаете зарплату в конвертах, ФНС по предпроверочному анализу и запросу документов легко вас вычислит и приедет в «гости». Подход к критическому значению показателей, которые позволяют применять спецрежим. Пытаетесь искусственно сдержать выручку, чтобы не потерять УСН? Ждите выездную проверку. Заключение договоров с цепочкой липовых контрагентов, чтобы незаконно сэкономить на налогах. Нет деловой цели — значит схематозничаете, и налоговая это докажет. Часто снимаетесь и встаете на учет в налоговой. Для налоговой это может быть подозрением, что вы часто переезжаете, чтобы необоснованно применить налоговые льготы. Не предоставляете документы и другую информацию по требованию ФНС. Не присылаете нужные бумаги — налоговики подумают, что вы что-то скрываете.

Отдел предпроверочного анализа собирает доказательства и анализирует обоснованные риски, если видит их у компании. Слишком много подозрений — выезжают и проверяют.

Как спасти себя и компанию от выездных проверок из налоговой

Оптимальный вариант — подготовиться к проверке заранее, если понимаете, что она неизбежна. Когда шансы избежать проверки есть — лучше проанализировать свое положение, устранить риски.

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