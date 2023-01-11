Пять «красных флагов» в управленческом учете — что вам хотят сказать отчеты

1. Спад доходов компании за последние несколько лет

Казалось бы, вещь очевидная. Доходы падают, значит процессы внутри компании работают неправильно. Здесь важно принять меры, чтобы сократить расходы.

Важно: спад не остановится, если вы не выйдете в плюс за следующие три года.

У многих организаций есть «другие расходы» Если они занимают большую часть расходов, проанализируйте, что вы можете изменить.

2. Нестабильный денежный поток

Стабильный денежный поток — признак здоровой организации. Если у вас есть запас налички, то это может указывать на то, что счета рассчитываются, но новых работ не так много. Нехватка налички говорит, что компания не выставляет счета за работу или товары.

Если наличных много, например, более 10 процентов от общего годового оборота, это может означать, что ваши финансовые менеджеры неэффективно используют избыточные деньги.

Если мало, например, 5 процентов или менее от общегодовой выручки — организации нужно больше денег.

3. Рост дебиторки

Помните, что деньги, которые связаны с дебиторкой или уже использовались для производства запасов не принесут вам доход.

Если дебиторская задолженность ваша самая крупная категория активов, значит, вы не контролируете самый ценный ресурс.

Обратите внимание на более высокие обязательства по сравнению с активами. Некоторые организации имеют постоянный поток активов и пассивов, поскольку их бизнес не зависит от сезонных сдвигов или менее подвержен влиянию рынка.

Но для более цикличных компаний, например, строительных, зимой возможно, что обязательства перевесят активы.

4. Валовой прибыли стало меньше

Поскольку это измеряет отношение прибыли компании к затратам за определенное время, снижение маржи — тревожный сигнал.

Маржа прибыли должна учитывать не только затраты на производство продукта, но и дополнительные деньги для покрытия операционных расходов.

5. Рост отношения долга к собственному капиталу

Он указывает на то, что компания берет больше долгов, чем может выдержать.

Поднимайте «красный флаг», когда отношение долга к собственному капиталу превышает 100%.

Взгляните на падающий коэффициент покрытия процентов. Если соотношение меньше пяти, есть повод для беспокойства.

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