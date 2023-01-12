Как защитить себя от тюрьмы по налоговым уголовным делам

Кто в зоне риска

Для начала разберемся в статьях УК, за которые вас могут посадить. Это:

Из структуры компании в группу риска в первую очередь попадают:

Собственник бизнеса. Генеральный директор. Финансовый директор. Главный бухгалтер. Юрист.

Второстепенно привлечь также могут бухгалтера на аутсорсе и налоговых консультантов, такая практика у судов есть. Вот к примеру, два дела, где привлекли бухаутсорсеров:

Статистика наказаний с 2019 по 2021 год по статье 199 УК может показаться вам весьма обнадеживающей.

Условное лишение свободы — 58% Штраф — 23% Лишение свободы — 19%

Почти 20% — не такой уж и большой процент, но он остается существенным. Да и перспектива иметь условку — не самая лучшая.

Сколько нужно не заплатить, чтобы на вас завели уголовное дело

В статье 199 УК есть такие понятия, как крупный и особо крупный размер. Преступлением могут посчитать, если вы не заплатили налогов свыше чем на 15 млн. рублей.

Важно! В этом случае имеет значение только сумма недоимки. Пени и штрафы роли не играют.

Пример

Гендиректор сотрудничал с фиктивными контрагентами и незаконно экономил на налогах. Недоимка — 10 миллионов. Пени и штрафы — 5 миллионов. Преступлением это не считается, ибо крупного размера нет.

Что делать, чтобы не попасть в тюрьму по уголовному делу

Всего есть четыре метода, чтобы спасти себя от лишения свободы:

Полностью возместить ущерб: недоимка + штраф + пени. Амнистия. Назначение судебного штрафа. Истечение сроков давности.

Но истечение сроков давности не исключает, что на вас заведут субсидиарку по долгам компании.

Признавать вину для освобождения от ответственности необязательно, но это будет аргументом того, почему дело нужно закрыть.

С другой стороны это опасно, так как если суд откажет в освобождении с судебным штрафом, то с признанием адвокатам будет тяжело вам помочь.

Чтобы не доводить до уголовного дела, научитесь законно экономить налоги — способов много и они не опасные.

Как легально экономить налоги мы рассказываем в коллекции «Клерка» по налоговой оптимизации, это:

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