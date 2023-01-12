Бухгалтерам помогут сдать декларацию по НДС

Срок сдачи уже совсем близко, а многие бухгалтеры путаются в элементарных вещах. И это при том, что в отчетности по НДС почти ничего не изменилось. Просто это довольно сложная отчетность.

Итак, несколько важных нюансов.

Какие новшества надо учесть

Раздел 1

Итак, прежде всего надо помнить, что в декларации по НДС заменен раздел 1. Список кодов для операций, которые не облагаются налогом, дополнили.

Подробнее об этом можно почитать в Приказе ФНС от 24.12.2021 № ЕД-7-3/1149@.

Зачем это надо? Это нужно для контроля над компаниями, которые применяют заявительный порядок возмещения НДС (п. 2 ст. 176.1 НК).

В Разделе 1 появились две новые строки:

055 – для кода основания возмещения налога;

056 – для суммы НДС к возмещению.

В пункте 2 статьи 176.1 НК семь подпунктов. Поэтому кодов для строки 055 тоже семь.

В строку 056 внесите сумму налога к возмещению. Если оснований для вычета сразу несколько, сложите суммы по всем кодам, которые указали в строке 055.

Список кодов

Есть еще нюансы: дополнили список кодов для операций, которые не облагаются НДС. Они указаны в приложении № 3 к приказу ФНС от 24.12.2021 № ЕД-7-3/1149@:

1010832 – безвозмездное выполнение работ и услуг органами власти и поддержки экспорта, корпорацией развития МСП (подп. 21 п. 2 ст. 146 НК);

1011214 – услуги общественного питания – как на месте, так и на вынос (подп. 38 п. 3 ст. 149 НК).

Общие правила заполнения

Теперь о том, что особенно не изменилось.

Декларацию формируйте как обычно. В нее включите титульный лист, разделы 1, 3, 8 и 9. Заполнять их следует в такой последовательности.

Перенесите сведения из книги покупок в раздел 8, а из книги продаж – в раздел 9 отчета по НДС за 4 кв. 2022 года.

В разделе 3 отразите расчет налоговой базы, суммы вычетов и налога, в разделе 1 отразите сумму НДС к уплате или к возмещению.

Разделы 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11 и 12 предназначены для специфических операций.

Например, организациям общепита, которые получили освобождение от НДС, придется заполнить раздел 7. В нем следует указать код необлагаемой операции – 1011214.

В последнюю очередь заполните титульный лист.

Хочу знать, что еще изменилось в учете НДС

НДС остается одним из самых сложных налогов. В нем много тонкостей, которые поменялись в 2022 году и еще поменяются в 2023м.

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