ПСН

Новое и важное: ПСН в 2023 году

Продолжаем рассказывать, какие изменения в системах налогообложения произошли в 2023 году. Чем теперь запрещено заниматься ИП на патенте, как рассчитывать его стоимость, и как получить налоговый вычет — читайте в статье.

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Новое и важное: ПСН в 2023 году

Что еще запретили предпринимателям на патенте

ИП с 2023 года запрещено продавать и производить «ювелирку» — этот вид деятельности теперь может не рассчитывать на спецрежимы УСН и ПСН. 

Но что интересно, ремонтировать бижутерию не запретили. Поэтому те, кто занимается этим — выдыхайте, пронесло.

Для тех, кто только хочет перейти на ПСН, напомним, какими видами деятельности нельзя заниматься на патенте:

  • добывать и продавать полезные ископаемые, производить подакцизные товары;

  • торговать на точках с площадью зала более 150 кв.м;

  • открывать общепит с площадью зала более 150 кв.м;

  • перевозить грузы и пассажиров, если ваш автопарк более 20 машин;

  • торговать оптом и по договорам поставки;

  • проводить сделки с ценными бумагами, оказывать кредитные и другие финансовые услуги.

Также нельзя продавать лекарства, обувь и изделия из меха.

Как уменьшить патент в 2023 году

Снизить стоимость патента вы вправе за счет страховых взносов, больничных, добровольной страховки сотрудников.

Но чтобы получить налоговый вычет, нужно выполнить эти правила:

  1. У вас есть работники — снизить можно до 50%.

  2. Работников нет — стоимость патента уменьшается на всю сумму вычета.

Чтобы применить вычет, нужно известить налоговую через специальное уведомление. Форму и формат ФНС утвердила приказом от 26.03.2021 № ЕД-7-3/218@

Не обольщайтесь — налоговики могут отказать в вычете, особенно если вы укажите сумму к вычету больше, чем стоит патент.

Как рассчитать стоимость патента в 2023 году

База для расчета — ваши возможные доходы. В каждом субьекте свои условия и итоги расчета. Посмотрите на законы вашего региона касаемо ПСН, чтобы точно понять, сколько платить.

Или посчитайте все на калькуляторе ФНС. Для примера, вот такой расчет по Краснодару:

Патент выдается на срок от 1 до 12 месяцев — меньше или больше нельзя. 

Что еще нужно учесть в 2023 году

Изменений много — и всех их нужно знать, чтобы потом не получить проблем от ФНС.

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