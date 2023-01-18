Новое и важное: ПСН в 2023 году

Что еще запретили предпринимателям на патенте

ИП с 2023 года запрещено продавать и производить «ювелирку» — этот вид деятельности теперь может не рассчитывать на спецрежимы УСН и ПСН.

Но что интересно, ремонтировать бижутерию не запретили. Поэтому те, кто занимается этим — выдыхайте, пронесло.

Для тех, кто только хочет перейти на ПСН, напомним, какими видами деятельности нельзя заниматься на патенте:

добывать и продавать полезные ископаемые, производить подакцизные товары;

торговать на точках с площадью зала более 150 кв.м;

открывать общепит с площадью зала более 150 кв.м;

перевозить грузы и пассажиров, если ваш автопарк более 20 машин;

торговать оптом и по договорам поставки;

проводить сделки с ценными бумагами, оказывать кредитные и другие финансовые услуги.

Также нельзя продавать лекарства, обувь и изделия из меха.

Как уменьшить патент в 2023 году

Снизить стоимость патента вы вправе за счет страховых взносов, больничных, добровольной страховки сотрудников.

Но чтобы получить налоговый вычет, нужно выполнить эти правила:

У вас есть работники — снизить можно до 50%. Работников нет — стоимость патента уменьшается на всю сумму вычета.

Чтобы применить вычет, нужно известить налоговую через специальное уведомление. Форму и формат ФНС утвердила приказом от 26.03.2021 № ЕД-7-3/218@

Не обольщайтесь — налоговики могут отказать в вычете, особенно если вы укажите сумму к вычету больше, чем стоит патент.

Как рассчитать стоимость патента в 2023 году

База для расчета — ваши возможные доходы. В каждом субьекте свои условия и итоги расчета. Посмотрите на законы вашего региона касаемо ПСН, чтобы точно понять, сколько платить.

Или посчитайте все на калькуляторе ФНС. Для примера, вот такой расчет по Краснодару:

Патент выдается на срок от 1 до 12 месяцев — меньше или больше нельзя.

Что еще нужно учесть в 2023 году

Изменений много — и всех их нужно знать, чтобы потом не получить проблем от ФНС.

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