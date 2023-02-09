Фиксированные взносы ИП и ЕНП / Экстренный БухСтрим

В чем проблема

Итак, ИП на УСН «доходы» и ИП на ПСН уменьшают налоги на фиксированные взносы. Поэтому для них важно, чтобы факт уплаты взносов был задокументирован.

Но по фиксированным взносам уведомления не сдаются.

Чтобы как-то обозначить, что уплаченные деньги – это взносы, надо подать заявление на зачет ЕНП в счет взносов. Такое решение после долгих раздумий предложили в ФНС и Минфине.

Это заявление (КНД 1150057) можно подать только электронно: по ТКС (это платно) или через личный кабинет. Для такого заявления понадобится электронная подпись.

Размер фиксированных взносов за 2023 год следующий:

Взносы Сумма Фиксированные взносы 45 842 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей 1% с дохода свыше 300 000, но не более 257 061 Итого (максимальная сумма) 257 061 + 45 842 = 302 903

Проблема с зачетом уплаченных взносов связана с тем, что срок их уплаты по НК РФ – не конец каждого квартала, а конец года. Причем в 2023 году 31 декабря – это выходной день, поэтому начисление пройдет 09.01.2024. Если не подавать заявление на зачет, то уменьшить на взносы можно только налог за 1 квартал 2024 года, а весь налог за 2023 год придется заплатить полностью.

Чтобы не переплачивать, надо подавать заявления на зачет (КНД 1150057).

Какой алгоритм

Поступить надо так:

1) убедитесь, что у вас нет никаких налоговых долгов (отрицательного сальдо на ЕНС), если есть долги – гасите их;

2) платите взнос;

3) подаете заявление на зачет этой уплаты в счет взносов;

4) получаете «добро» от налоговиков на зачет;

5) можете уменьшать налог на эти взносы;

6) не забываете постоянно следить за сальдо на ЕНС.

Если у вас будет долг по любому налогу, деньги из взносов заберут и направят на погашение долга.

Но это не все!

Прошла неделя и вышли новые вводные – вместо заявлений с ЭЦП можно делать платежки-уведомления. То есть, появился способ № 2.

ФНС выпустила письмо от 31.01.2023 № СД-4-3/1023@, в котором описала новый алгоритм уменьшения налога по УСН на взносы ИП.

ФНС отмечает, что уведомления по ЕНП на фиксированные взносы не нужны.

ИП может делать платежки, которые будут считаться уведомлениями (с КБК фиксированных взносов).

Если из платежки можно однозначно определить, что это фиксированный взнос за 2023 год, то информация о совокупной обязанности по этому взносу определят по данным этой платежки.

При этом надо следить, чтобы на ЕНС всегда было положительное сальдо в размере взносов (пока не наступит их срок уплаты по НК РФ).

Например, ИП хочет уменьшить аванс по УСН за 1 квартал на 1000 руб. Он платит взнос платежкой до 31.03 и на его ЕНС должно быть положительное сальдо не менее 1000 руб.

Во 2 квартале ИП снова хочет уменьшить аванс на 1000 руб. и снова платит эту сумму. Теперь сальдо на его ЕНС должно быть не менее 2000 руб. И т.д.

Для уменьшения аванса по УСН за 1 квартал 2023 года на фиксированные взносы надо уплатить их не позднее 31.03.2023.

Эта позиция согласована с Минфином.

Таким образом на сегодняшний момент у нас есть два варианта уменьшения налога по УСН на фиксированные взносы ИП. Первый вариант – подать заявление. Второй вариант – вместо заявление с ЭЦП подать платежку-уведомление. Каким вариантом воспользоваться решать вам.

Всем удачи. И надеюсь что мы наконец то начнем работать в привычном режиме и без экстренных выпусков! Всем пока! До следующего стрима. Напоминаю, подписывайтесь на канал Клерка, чтобы всегда быть с нами на связи.